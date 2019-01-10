朱雪璋「我覺悟了」　挑斷腳筋案賠償談不攏：居心叵測

▲朱雪璋強調自己「已經覺悟了。」但對方的要求認為居心剖測。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

自稱明朝朱元璋後代的前台北市信光里長朱雪璋，2016年與人比武卻挑斷對方腳筋，挨告重傷害罪被判刑6年，民事賠償部分，遭求償4000萬。台北地方法院再度開庭，朱雪璋和妻子皆出庭，強調已經「覺悟了！」且很有誠意與傷者和解，甚至2次拿著36萬現金到法庭上，但都遭對方拒絕，對方又多次開庭不到，讓他覺得根本是來「整人的」，浪費司法資源，居心叵測。

朱雪璋於2016年與外號「深海閻王」的王毓霖、蔡櫂全、詹前賢3人比武，但被控持刀砍傷3人，王毓霖的腳筋甚至被砍斷。一審法院判朱雪璋重傷罪6年有期徒刑，民事部分，王男等3人向朱雪璋求償4000萬，經多次開庭、調解，金額降至王毓霖部分約220萬，蔡男及詹男部分100萬元，又一度降至56萬，但還是破局。

▲朱雪璋的妻子也出庭，相當低調離開。（圖／記者楊佩琪攝）

這次開庭，蔡、詹2人並未出庭，朱雪璋不滿地向法官表示，詹男、蔡男的學歷大有問題，長期無業遊民的狀態下，沒頭沒腦跑到道館鬧事，實在是「居心叵測」。況且他已經2次帶著36萬元現金出庭，表達和解誠意「結果他們又不要。」

朱雪璋也認為，要賠給他們又不要、又不出庭、又一再索賠，讓他覺得根本是針對他在整人、浪費司法資源「非常惡劣」但還是會尊重法官的決定。

離開法庭前，朱雪璋面對媒體時表示，「打架打贏了進法院，打輸了進醫院，這對我來說也是個教訓，我已經覺悟了。」對於對方整人的狀況，希望司法能還他公道。至於目前的近況，他表示目前居住在新北市淡水，經常會到教會走動。

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