花蓮慈院歲末感恩餐會大「辦桌」 　宜花東400志工齊聚圍爐

▲花蓮慈院「辦桌」舉辦歲末感恩餐會，席開42桌邀請宜花東近四百位志工一同圍爐。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣最美的風景是人，慈濟志工就是花蓮慈院最美風景之一。為了感謝慈濟志工三十二年來對花蓮慈濟醫院的無私付出與陪伴，23日中午，花蓮慈院特地「辦桌」舉辦歲末感恩餐會，邀請宜花東近四百位志工一同圍爐。花蓮慈院院長林欣榮表示，志工不光是醫療團隊最堅強的後盾，更是是團隊要學習的人品典範。

▲林欣榮院長感恩志工三十多年來的無私付出。

「守護生命的醫療工作是全年無休，慈濟志工的陪伴同樣也是！」林欣榮院長強調，因為病痛沒有假日，所以，花蓮慈院也是三百六十五天都堅守在醫療工作崗位，這是對生命的熱愛與尊重，也是在進入臨床醫療工作前所作的宣誓。而同樣全年無休的慈濟志工是真正的無私大愛，不只是無償，還自掏腰包自假自費的來到醫院服務，真的很感恩慈濟志工為病人、家屬還有醫療團隊帶來溫馨陪伴。

▲每桌都設有一名桌長，桌長王志鴻副院長為志工煮火鍋。

供膳組巧手準備下，席開四十二桌，用誠摯的心意與熱騰騰的藥膳火鍋，要溫暖每位志工的身心。除了圍爐聚餐之外，現場特地邀請了骨科主治醫師葉光庭、老年醫學科主任高聖倫進行衛教講座，讓志工嘴裡吃的健康，還能學習健康知識。

▲骨科醫師葉光庭運動加上曬太陽是最好的養生方式。

「太陽就是最好的維生素D來源。」葉光庭醫師表示，許多人都是退休後才有空投入志工工作，因為年紀較長常常會被勸說要補充營養品來「養生」，但其實適量的運動就是最好的養生方式，而運動加上曬太陽，可以讓人體自身製造維生素D3，促進鈣質的吸收，是預防骨質疏鬆最天然無負擔的方式。

營養美食、健康衛教，再加上花蓮慈院合唱團的悠揚歌聲，讓歲末感恩餐會充滿歡樂與健康活力。每桌還有一位醫護同仁擔任桌長，讓每位參與志工也能感受到被家人關懷的溫馨。林欣榮院長說，每位志工都是花蓮慈院重要的家人，感恩志工一整年的護持與陪伴，祝福大家新的一年都能健健康康，志工之路走得開開心心。