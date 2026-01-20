　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

▲▼台式麵包熱量排行榜。（圖／Pexels）

▲廖志穎醫師分享，麵包等澱粉類食物冷凍過後再回烤，可以改變澱粉結構，打造不利癌細胞生長的環境。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

腫瘤科醫師廖志穎指出，日常飲食中的血糖控制，不僅影響代謝健康，也與癌症風險密切相關。他分享，麵包等澱粉類食物若經過冷凍再回烤，可改變澱粉結構，降低升糖指數，有助減少血糖與胰島素波動，進而打造不利於癌細胞生長的體內環境。

冷凍改變澱粉結構

他引述英國《European Journal of Clinical Nutrition》研究指出，白麵包冷凍後再回烤，餐後血糖反應明顯下降；另有發表於《Nutrition & Metabolism》的研究也顯示，澱粉經「冷卻－再加熱」處理後，結構改變可減少血糖波動，降低胰島素負擔。

▲▼麵包,可頌,吐司。（圖／取自Pixabay）

▲廖志穎醫師分享，麵包等澱粉類食物冷凍過後再回烤，可以改變澱粉結構，打造不利癌細胞生長的環境。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

廖志穎強調，這類飲食調整並非流行偏方，而是有科學依據的代謝策略，對於需控制血糖者或希望降低慢性疾病風險的族群，皆具實際參考價值。

高血糖與癌風險

他進一步說明，長期處於高血糖與高胰島素狀態，容易促進慢性發炎、胰島素阻抗，以及腫瘤相關生長訊號，進而提高癌症發生風險。研究亦顯示，高糖飲食與大腸癌、乳癌、胰臟癌等多種癌症風險上升存在關聯。

▲▼營養師曝「挑選麵包3原則」。（圖／Unsplash）

▲廖志穎醫師分享，麵包等澱粉類食物冷凍過後再回烤，可以改變澱粉結構，打造不利癌細胞生長的環境。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

因此，控制血糖不僅是預防糖尿病的重點，也被視為抗發炎與癌症預防的重要一環，關鍵在於調整飲食型態，而非完全避免澱粉。

聰明吃麵包原則

在實務建議上，廖志穎提出三個吃麵包的小技巧，包括將麵包先冷凍再回烤，以降低升糖反應；食用時搭配蛋白質與好油脂，如雞蛋、堅果或橄欖油，以進一步穩定血糖；並避開高糖抹果醬，選擇無糖或低糖食材。

他強調，減糖並非不吃澱粉，而是「吃得更聰明」，透過簡單的飲食調整，降低血糖波動與慢性發炎，為身體創造較不利於癌細胞生長的代謝環境，日常選擇正是長期健康的關鍵。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

水果吃多真的健康？水果5大迷思全解析

水果吃多真的健康？水果5大迷思全解析

水果富含維生素、礦物質與膳食纖維，常被視為健康飲食的代表，但你知道嗎？關於吃水果，其實存在不少流傳已久的迷思。若沒有正確觀念，不但無法為身體加分，反而可能影響血糖控制或造成熱量攝取過多。

遠離高血糖早餐陷阱，這5樣別碰！

遠離高血糖早餐陷阱，這5樣別碰！

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係

營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係

戒掉手搖飲3個月瘦10kg　醫揭4大隱形毒素：糖毒最常見陷阱

戒掉手搖飲3個月瘦10kg　醫揭4大隱形毒素：糖毒最常見陷阱

關鍵字：

血糖控制澱粉結構癌症風險麵包飲食代謝健康

讀者迴響

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

