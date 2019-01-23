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直升機「峭壁吊掛G哥遺體」畫面曝光！驚險搖晃2分半　搜救員帶她回家

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地方中心／南投報導

比基尼登山客吳季芸攀爬中央山脈南三段墜谷身亡，遺體吊掛3度受阻，23日上午9時9分終於在同富國中落地；一旁的7名山友全紅了眼眶，大喊「GIGI回家了」。目前最新影片曝光，可以看到在風非常大的情形下，救難人員將G哥的遺體吊掛進入直升機，過程長達2分半相當驚險。

▲▼ G哥吊掛畫面 。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼ G哥吊掛畫面 。（圖／記者陳玉翻攝）

▲吊掛畫面 。（圖／記者陳玉翻攝）

消防隊員伍程嶸表示，21日抵達座標點後，發現吳女落在峭壁，下切踩踏的峭壁岩石，每一步「只有一個腳掌寬」，而她躺臥在座標點現場，身上沒有明顯外傷，身上重裝備齊全，從紮營現場遺留的物品看來，應有吃飯、也有刷牙，身上蓋著棉被保暖，手機和衛星電話還有電，顯示吳女有盡最大努力抵抗身體的傷痛、山上的低溫，可惜最後還是沒有逃過一劫。

36歲的吳女、綽號G哥，因與朋友打賭，輸了就要穿著比基尼在山頂拍照，開啟如此機緣，4年內成功挑戰百岳，換過至少97套比基尼，縱使也有山友不認同這樣的做法，還是堅持做自己，也經常在臉書分享美照，因此打出「比基尼登山客」名號。

由於吊掛現場有樹枝及山區雲霧濃厚，天氣狀況不佳，直升機吊掛救援行動3度宣告折返。對此就有民俗專家表示，而該山更是當地原住民口中的聖山，是絕對不允許冒犯之地；可能是因為吳女穿著比基尼的舉動觸怒山靈，才導致吳女回家之路頻頻受阻。不過該說法讓多山友不以為然，所幸最終吳女的遺體仍平安回家，目前在南投名間殯儀館相驗中。

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關鍵字：比基尼登山客,Gigi,墜谷,獨攀,G哥,比基尼,登山客,殯儀館

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