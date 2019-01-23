　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

女童噴槍案急診現場　母向醫生下跪拜託、房仲父自責：對不起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼加油站,噴槍,女童。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

▲高雄3歲女童遭噴槍奪命。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市3歲女童遭「噴槍」（風槍）奪命案，檢警還要釐清「關鍵7分鐘」發生什麼事，而當時女童送醫時一度傳聞父親相當冷靜，沒叫救護車就直接載女兒送醫；一名網友聲稱有在現場看到急救狀況，當時女童被爸爸送進急診後，爸爸很沉著，但說句公道話「一小時內，她爸爸除了到急診室後出去聯繫女童的媽媽之外，並沒有走，等女童媽媽到後，他們還一起等了很久。」

該名網友在《蘋果即時新聞》底下留言表示，當時她也帶著兒子在榮總掛急診，看著這孩子（女童）被她爸爸送進急診，爸爸很沉著，但有火速將孩子交給護理站喊急救，我就在旁邊目睹一切，孩子就在我的面前被醫護人員接手。

網友強調雖然不認識他們，但必須說句公道話，她雖不知道小孩爸阿幾時離開醫院，「但至少，在我陪著孩子急診的一小時內，她爸爸除了到急診室後出去聯繫女童的媽媽之外，並沒有走，等女童媽媽到後，他們還一起等了很久」網友一同等到醫生出來宣布無效，並看到白色外套的媽媽向醫生下跪拜託。而警方也證實母親在急診崩潰痛哭時，父親也不斷喃喃自語「對不起」，看起來相當自責。

對網友說法，高雄榮總不願對外回應。據了解，女童父親事後有離開醫院，回到台南老家，直到母親電話催促後，他才趕回到醫院；這名父親曾獲「百萬房仲」的殊榮，現在和女兒母親無婚約；女童平時由母親照顧，事發當天要上班才交給父親，未料發生噩耗。

橋頭地檢署主任檢察官王柏敦說，「爸爸有沒有說是他噴的還是小孩自己用的，這目前我們還在調查中，不會以他父親講的就當作是事實。」檢方認為，女童的父親本有保護義務，涉有過失致死罪嫌，經訊問後諭知6萬元交保。

加油站站長說，他們看到父親在副駕駛座整理很久，「我不知道他在噴什麼，我不知道他在整理什麼，那下一刻，我就看到女童的手有稍微動一下，但那動一下是她自主的動，還是被外力影響的動一下，這就不曉得。」他表示，對方轎車內裝是黑色，女童當天穿米色衣服，「所以我覺得還滿明顯的，女童自始至終都是躺在副駕駛座。」

相關新聞：

►影／高雄噴槍案「百萬房仲父」送3歲女急救　通知前妻後到台南找友

►3歲女「詭異玩噴槍」慘死！醫打臉父親供詞　高大成：灌嘴5秒就完了

►3歲女童命喪噴槍！　醫推測「可能致命關鍵」：躲都來不及

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
賠慘！媒體試駕千萬賓士GT超跑　滑落大湖山莊山坡
媽媽：我年輕超正！女兒翻19年前舊照認輸：根本網美
快訊／翹班找人妻上摩鐵　台水董座郭俊明請辭

關鍵字：女童,噴槍.高雄,急診,下跪,房仲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／比基尼登山客9時9分同富國中落地　山友哭喊：GIGI回家了

影／4度吊掛！G哥遺體抵達殯儀館　家屬低調守候「神情憔悴」

台南母女機車雙載遇劫　遭物流車輾過爆頭雙亡

韓國瑜化身主廚教年菜　過年「要練龜息大法」

穿背心助陣防搶演練成焦點　警犬「憨吉」爆紅還創粉專

瞞有2個小孩！最大20歲　酒女「詐癡情男1100萬」全拿去做醫美

桃園「神力女超人」　徒手破車窗扯下後照鏡「知道我是誰嗎」

加油站女童命案　警澄清「父親在母親旁相當自責」

台南母女機車雙載遇劫雙亡　檢方聲押肇事駕駛

直升機「峭壁吊掛G哥遺體」畫面曝光！驚險搖晃2分半　搜救員帶她回家

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

瞞有2個小孩！最大20歲　酒女「詐癡情男1100萬」全拿去做醫美

桃園「神力女超人」　徒手破車窗扯下後照鏡「知道我是誰嗎」

加油站女童命案　警澄清「父親在母親旁相當自責」

台南母女機車雙載遇劫雙亡　檢方聲押肇事駕駛

直升機「峭壁吊掛G哥遺體」畫面曝光！驚險搖晃2分半　搜救員帶她回家

賠慘了！媒體試駕1038萬賓士GT超跑　滑落大湖山莊山坡

驚悚畫面曝光！女兒騎車載老母去推拿　慘遭貨車前輪「輾爆頭」雙亡

「總統來了子彈被偷」　花防部駁媒體報導：時間倒置

G哥墜谷點近90度峭壁「僅容一足踩踏」　245萬搜救費用不會追償

女童噴槍案急診現場　母向醫生下跪拜託、房仲父自責：對不起

雙魚座去年存下最多錢　金牛座榮登投資獲利王

鄭麗君推去蔣化遭摑掌　蔣友柏認「中正紀念堂是錯的、不光榮」

日本新潟縣友好參訪團訪花　徐榛蔚清唱原民歌謡促觀光

何志偉拿出AIT文件證明放棄美國籍：我沒辦法選擇在哪出生

流感進入高峰期！　花蓮慈濟醫院「養肺小秘訣」報你知

初次打招呼！綠眼帥喵連飆5聲「ㄢˋ」　魔性嗓音5千網秒圈粉

瞞有2個小孩！最大20歲　酒女「詐癡情男1100萬」全拿去做醫美

澳網／西西帕斯掀巨大旋風　小威教練去年已評前景無限

桃市府環保局長布達　鄭文燦期呂理德推動循環經濟低碳城市

池上警用心護校安　12老師「揪團」頒感謝狀謝警

社會熱門新聞

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

警消在25樓救尋死女　看到「臉..

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！高大..

大寶法王睡女弟子　撩妹錄音曝光

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死..

即／比基尼登山客落地　山友哭：..

女童還在急救　百萬房仲父丟給前..

18歲情侶摔車1死1傷　她忍痛..

糗！正妹老師寫黑板…學生歪頭瞄..

母女機車雙載遇劫　遭物流車輾過..

起底鄭惠中　曾經害死司機被判刑

貴婦奈奈密帳曝光　合夥名醫放款..

女童玩「高壓噴槍」亡　檢：顏面..

高雄清晨2槍響　地面血跡斑斑

更多熱門

相關新聞

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！高大成回應了

高雄市一名3歲鄧姓女童疑將自助洗車的空氣噴槍放進嘴內，導致全身腫脹，送醫不治身亡，其父更稱是女兒自己把玩造成。檢方審訊後，發現女童父親的證詞有許多疑點，另有醫師出面打臉對方說法。對此，法醫高大成也分析說，氣槍只要灌進嘴部5秒就會完蛋。

3歲女童命喪噴槍！醫推測「可能致命關鍵」

關鍵7分鐘！　父持噴槍2度靠近車內

女童水汪汪眼惹人疼　臉書狂曬母女合照

女童因噴槍亡　奪命關鍵曝光

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

鄭人碩離婚後改口　大方示愛小薰！

尾牙送2千萬！老闆懶得抽「一句話再噴4000萬」

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓錯人

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

更多

最夯影音

更多

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面