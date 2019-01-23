女童噴槍案急診現場　母向醫生下跪拜託、房仲父自責：對不起

▲高雄3歲女童遭噴槍奪命。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）



地方中心／高雄報導

高雄市3歲女童遭「噴槍」（風槍）奪命案，檢警還要釐清「關鍵7分鐘」發生什麼事，而當時女童送醫時一度傳聞父親相當冷靜，沒叫救護車就直接載女兒送醫；一名網友聲稱有在現場看到急救狀況，當時女童被爸爸送進急診後，爸爸很沉著，但說句公道話「一小時內，她爸爸除了到急診室後出去聯繫女童的媽媽之外，並沒有走，等女童媽媽到後，他們還一起等了很久。」

該名網友在《蘋果即時新聞》底下留言表示，當時她也帶著兒子在榮總掛急診，看著這孩子（女童）被她爸爸送進急診，爸爸很沉著，但有火速將孩子交給護理站喊急救，我就在旁邊目睹一切，孩子就在我的面前被醫護人員接手。

網友強調雖然不認識他們，但必須說句公道話，她雖不知道小孩爸阿幾時離開醫院，「但至少，在我陪著孩子急診的一小時內，她爸爸除了到急診室後出去聯繫女童的媽媽之外，並沒有走，等女童媽媽到後，他們還一起等了很久」網友一同等到醫生出來宣布無效，並看到白色外套的媽媽向醫生下跪拜託。而警方也證實母親在急診崩潰痛哭時，父親也不斷喃喃自語「對不起」，看起來相當自責。

對網友說法，高雄榮總不願對外回應。據了解，女童父親事後有離開醫院，回到台南老家，直到母親電話催促後，他才趕回到醫院；這名父親曾獲「百萬房仲」的殊榮，現在和女兒母親無婚約；女童平時由母親照顧，事發當天要上班才交給父親，未料發生噩耗。

橋頭地檢署主任檢察官王柏敦說，「爸爸有沒有說是他噴的還是小孩自己用的，這目前我們還在調查中，不會以他父親講的就當作是事實。」檢方認為，女童的父親本有保護義務，涉有過失致死罪嫌，經訊問後諭知6萬元交保。

加油站站長說，他們看到父親在副駕駛座整理很久，「我不知道他在噴什麼，我不知道他在整理什麼，那下一刻，我就看到女童的手有稍微動一下，但那動一下是她自主的動，還是被外力影響的動一下，這就不曉得。」他表示，對方轎車內裝是黑色，女童當天穿米色衣服，「所以我覺得還滿明顯的，女童自始至終都是躺在副駕駛座。」

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