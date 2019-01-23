▲ 歲末寒冬送暖圍爐，核二廠與萬里區公所邀獨居長者過早年。（圖／台電核二廠提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台電核二廠與萬里區公所攜手合作，於農曆春節前，舉辦獨居老人圍爐關懷活動，23日上午於萬里區公所6樓員工餐廳舉行，萬里全區92位獨居老人參與。活動前，萬里區衛生所也為獨居老人免費義診及量血壓，在歲末寒冬中溫馨地傳遞暖流幸福並熱忱祝福獨居長者新年快樂。

除了為鄉親長者準備圍爐餐敘外，台電公司核能發電事業部副總經理蔡富豐、萬里區長謝文祥及選區議員、各里長、志工等陪伴獨居長者圍爐，也準備了1000元關懷紅包、毛帽、毛襪、手套、西點等禮品。圍爐餐後致贈予每位鄉親長輩，希望鄉親長者在寒冬中戴著毛帽、毛襪及手套保暖外，也能走出家門運動健身，去和老朋友話家常聯絡感情，拓展人際關係。

台電副總蔡富豐表示，現此時的社會，年輕人為了生活都必須離鄉背井出外工作，家中的長者留守家園，造成獨居的普遍社會現象，2019年農曆春節即將到來，在春節前夕為了關懷獨自居住的鄉親長輩，讓他們能感受到社會的溫暖。

蔡富豐說，年節的溫馨，核二廠特與萬里區公所共同合作，辦理關懷獨居長者圍爐寒冬送暖活動，今年是第三年辦理，希望這個有意義的活動能持續辦理，並能擴大辦理規模。

蔡富豐說，核二廠除了穩定提供質優便宜的用電以外，更會把電廠的安全顧好，並遵照政府的能源政策，善盡企業的社會責任，扮演好厝邊的角色。