　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／喚醒你熱血的志工魂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖／善耕365提供）

圖、文／善耕365

志工服務本身就是一種善行，但是為什麼在現今的社會上，隨手行善變得如此因難，因為我們想要服務的熱血，已經被現實生活中的各種謊言和詐騙所壓抑，導致我們遇到街友不敢捐款，看到弱勢長者不會主動協助，慢慢變成一個冷冰冰的社會模式。

以CP值為取向的社會價值

在這樣的影響下，大家開始出現以價格衡量事物的觀念，不論從飲食、購物到各項服務…等，任何的東西都要比較CP值（性價比），一定要符合預期，才算達到標準，也漸漸影響到志工服務的領域，不久前就有發生一個案例，一位志工因為得到的回饋獎勵，和實際服務的時間不相符，竟然把志工回饋的制度，拿來與1小時150元的基本工資進行比較，並質疑回饋獎勵的合法與公平性，好像似乎忘記了「志工服務」的本質為何！志工本來就是一種助人、具組織性，以及基於社會公益責任的參與行為，是一種發自內心，出自個人意願結合而成的利他服務，並非要謀求個人的經濟利益。

（圖／善耕365提供）

你得到的，總會比你付出的多更多

根據調查結果發現，有參與志工服務經驗的人，最主要的動機和誘因，「行善助人」和「學習成長」高居前2名，而在志工服務的過程中，自身所得到的受益，則是「增進身心靈健康」、「認識新朋友」，以及「獲得成就感和榮譽感」為最多，他們除了出於自由意志的無私付出外，更懂得樂於從志願服務中學習，充實個人的生活，激發出社會的正向價值，因為他們都抱持著一個相同的觀念，「你得到的，總會比你付出的多更多！」

農曆過年前，讓我們熱血衝一波吧

隨著社會福利意識的抬頭，志工服務已經成為世界各國的一項新潮流，為了能夠喚醒每個人身上的熱血因子，完成心中進行志工服務的夢想，善耕365特別獨家設立的回饋虛擬貨幣「Ｈ幣」，希望鼓勵更多的新朋友，加入志工服務的行列。

（圖／善耕365提供）

讓愛不缺席溫馨圍爐

協助場地布置與帶位

1/18(五) 15：30～21：00@淡水基督教會
（圖／善耕365提供）

（圖／善耕365提供）

新手上路騎車遊北投

陪伴盲友騎乘協力車

1/26(六) 07：30～16：30 @台北市北投區
（圖／善耕365提供）

（圖／善耕365提供）

擁抱獨老送年菜志工

協助將幸福年菜送到獨居長輩手中

2/2(六) 08：00～14：00 @台中市南屯區

（圖／善耕365提供）

（圖／善耕365提供）

自閉症孩童籃球體驗

導引孩子學習籃球基本動作

2/2(六) 10：00～12：00 @三重國民運動中心

（圖／善耕365提供）

善耕雲端找公益，服務學習真Easy！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
1hr噴200！九份停車留鑰匙是老規矩　駕駛照辦氣到發誓
冷氣團強襲「最凍時刻來臨」！台南以北低溫暴跌探8℃

關鍵字：善耕365,公益,志工,愛心雲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挖出民國75年薪資單！他一看「高薪數字」哭了　網感嘆：存1年爽買1棟房

桃園再發現棄置溪流死豬　近月內第25頭還有10隻死狗

善耕365／喚醒你熱血的志工魂

善耕365／這款消防栓不但能滅火　還可以提供飲用水

鄭麗君遭呼巴掌！林佳龍不捨發文力挺　「立場歧異不該收尾在暴力」

國道服務區春節「漂書」　捐3本書就可獲小禮物...資訊看這裡！

尾牙爽吃饗食天堂！美女主管掏腰包「每人1個coach包」...員工淚讚爆

網論「太年輕別生」！清潔工媽自撰245字曝經歷　網推爆：跟年紀沒關係

防風手套不暖！媽遞紅白色「防水禦寒神器」他傻眼...網讚爆：生活智慧王

1小時噴200！九份停車「留鑰匙」是老規矩　駕駛照辦下場慘...氣到發毒誓

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

挖出民國75年薪資單！他一看「高薪數字」哭了　網感嘆：存1年爽買1棟房

桃園再發現棄置溪流死豬　近月內第25頭還有10隻死狗

善耕365／喚醒你熱血的志工魂

善耕365／這款消防栓不但能滅火　還可以提供飲用水

鄭麗君遭呼巴掌！林佳龍不捨發文力挺　「立場歧異不該收尾在暴力」

國道服務區春節「漂書」　捐3本書就可獲小禮物...資訊看這裡！

尾牙爽吃饗食天堂！美女主管掏腰包「每人1個coach包」...員工淚讚爆

網論「太年輕別生」！清潔工媽自撰245字曝經歷　網推爆：跟年紀沒關係

防風手套不暖！媽遞紅白色「防水禦寒神器」他傻眼...網讚爆：生活智慧王

1小時噴200！九份停車「留鑰匙」是老規矩　駕駛照辦下場慘...氣到發毒誓

一場大病開啟創業路！她辭去高薪主管職　開發App躍居百萬富翁

北市「一年365件」磁磚掉落警戒區　寒流來襲當心再傷人！

新竹市代詐領薪資大逆轉　「他是好人」幫卡奴解套…法官輕判

中國物流無人機飛出海外　京東宣布印尼首秀成功

湯神三分11投10中命中率NBA史上最佳　前10球連發進

挖出民國75年薪資單！他一看「高薪數字」哭了　網感嘆：存1年爽買1棟房

便民！自行客戶轉帳到同一銀行帳戶　可不用帶身分證

燒果園雜草火舌亂竄　屏東農婦把自己燒成焦屍

讀到高二發現學籍「蒸發」　山西400名學生無法考大學

跟外面同伴嗷嗷叫　翹家柴「手牽手」探頭策畫：逃亡路線這樣走

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

生活熱門新聞

工作16年！老闆送150萬Vo..

好市多「少女殺手級」白酒！她進..

KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾..

男背刺「女友肖像」！6年後現況..

理科太太智商170爆假　他5大..

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問..

最凍9度今晚到一路冷到下周　2..

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼..

印尼超Q女孩不敢幻想交台男　網..

省錢請爸媽出國！爸卻幫75K弟..

新手媽餵奶「泡多少都剩30cc..

1hr噴200！九份停車「留鑰..

Line字體加粗！她秒試糗爆網..

更多熱門

相關新聞

這款消防栓不但滅火　還可提供用水

在世界各地，每分鐘會有100萬個寶特瓶的飲品售出，而4年後這個數字還會再增加20％，根據《theGuardian》報導，到了2021年的時候，全球寶特瓶的年消費量，將高達50萬億瓶，其中瓶裝水在總寶特瓶包裝飲品中的市場，比例也正逐年的不斷攀升中。

新潤108年力推　主打北區五大建案

新潤2018年營收上揚　年增長18.7％

依舊有愛　統一集團員工公益捐贈

走過低潮　花樣少女感謝慈濟志工

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

理科太太「20萬影片論點」被狠K！2專家傻眼開譙

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面