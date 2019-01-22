善耕365／喚醒你熱血的志工魂

圖、文／善耕365

志工服務本身就是一種善行，但是為什麼在現今的社會上，隨手行善變得如此因難，因為我們想要服務的熱血，已經被現實生活中的各種謊言和詐騙所壓抑，導致我們遇到街友不敢捐款，看到弱勢長者不會主動協助，慢慢變成一個冷冰冰的社會模式。

以CP值為取向的社會價值



在這樣的影響下，大家開始出現以價格衡量事物的觀念，不論從飲食、購物到各項服務…等，任何的東西都要比較CP值（性價比），一定要符合預期，才算達到標準，也漸漸影響到志工服務的領域，不久前就有發生一個案例，一位志工因為得到的回饋獎勵，和實際服務的時間不相符，竟然把志工回饋的制度，拿來與1小時150元的基本工資進行比較，並質疑回饋獎勵的合法與公平性，好像似乎忘記了「志工服務」的本質為何！志工本來就是一種助人、具組織性，以及基於社會公益責任的參與行為，是一種發自內心，出自個人意願結合而成的利他服務，並非要謀求個人的經濟利益。

你得到的，總會比你付出的多更多



根據調查結果發現，有參與志工服務經驗的人，最主要的動機和誘因，「行善助人」和「學習成長」高居前2名，而在志工服務的過程中，自身所得到的受益，則是「增進身心靈健康」、「認識新朋友」，以及「獲得成就感和榮譽感」為最多，他們除了出於自由意志的無私付出外，更懂得樂於從志願服務中學習，充實個人的生活，激發出社會的正向價值，因為他們都抱持著一個相同的觀念，「你得到的，總會比你付出的多更多！」

農曆過年前，讓我們熱血衝一波吧



隨著社會福利意識的抬頭，志工服務已經成為世界各國的一項新潮流，為了能夠喚醒每個人身上的熱血因子，完成心中進行志工服務的夢想，善耕365特別獨家設立的回饋虛擬貨幣「Ｈ幣」，希望鼓勵更多的新朋友，加入志工服務的行列。

讓愛不缺席溫馨圍爐



協助場地布置與帶位



1/18(五) 15：30～21：00@淡水基督教會





新手上路騎車遊北投



陪伴盲友騎乘協力車



1/26(六) 07：30～16：30 @台北市北投區





擁抱獨老送年菜志工



協助將幸福年菜送到獨居長輩手中

2/2(六) 08：00～14：00 @台中市南屯區

自閉症孩童籃球體驗



導引孩子學習籃球基本動作



2/2(六) 10：00～12：00 @三重國民運動中心







善耕雲端找公益，服務學習真Easy！