橋頭地檢跨區搜索林宸佑　北檢「2度請票遭駁」原因曝

▲北檢曾2度向法院聲請搜索中天主播林宸佑，因管轄權問題遭駁回。（圖／翻攝林宸佑臉書）

記者劉昌松／台北報導

中天新聞主播林宸佑涉共諜案，遭到橋頭地檢署搜索並聲押禁見獲准，由於林宸佑居住、工作都在台北，橋檢跨區辦案引發好奇，傳出是因台北地檢署先前依情節較輕的洗錢罪向法院聲請搜索票而遭駁回，北檢為此發布新聞稿澄清，12月間2度以貪污等重罪聲請搜索，但2度被台北地院認為「無管轄權」，案件才會另外報由橋檢指揮偵辦。

林宸佑(暱稱：馬德)因涉嫌提供現役軍人數千元到數萬元不等代價，換取軍人將軍事上資料交付給大陸人士，16日遭橋頭地檢署指揮調查局、憲兵等單位兵分多路搜索，檢察官訊後依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》、《刑法》洩密等罪，向橋頭地院聲請將林宸佑與另5名現退役軍人聲押禁見獲准。

據了解，發掘此案的調查局桃園市調處經過長時間蒐證，在2025年12月間就曾報請台北地檢署指揮，但2度向法院聲請搜索票失敗，因此決定改向橋頭地檢署報請指揮。有網路媒體報導此案轉折是因北檢僅以較輕微的《洗錢防制法》聲請搜索才遭駁回，北檢澄清，12月聲請搜索理由就是林宸佑等人涉犯《貪污治罪條例》、《國家安全法》、《洗錢防制法》等罪，但因法院認為「本案無管轄權」而未核准。

中天聲明：

針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。