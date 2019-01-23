G哥墜谷點近90度峭壁「僅容一足踩踏」　245萬搜救費用不會追償

▲比基尼登山客墜谷「險惡地形曝光」 近90度峭壁「僅容一足踩踏」（圖／南投縣消防局提供）

記者王亞志、陳以昇／南投報導

第2次攀登馬博橫斷，不幸墜谷身亡的「比基尼登山客」吳季芸，23日早上9時09分由空勤直升機吊掛下山，遺體交南投地檢相驗。主任檢察官吳怡盈說，死者有跌落造成的擦傷及骨折，死因初判是高海拔低溫性休克，遺體交還家屬運往新北板橋殯儀館。隨著任務結束，吳女最後墜谷地點曝光，該處險惡峭壁「只容一隻腳掌踩踏」，每一步都要非常小心專注。

▲▼ 比基尼登山客墜谷「險惡地形曝光」 近90度峭壁「僅容一足踩踏」。（圖／南投縣消防局提供）

一名參與救援的義消吳程嶸表示，21日中午抵達吳女求救座標點後，發現她落在40公尺郡大溪谷下，「要救她只能走她曾經嘗試走過的路」，搜救人員只能下切踩踏峭壁岩石，發現每一步「只有一個腳掌寬」，只能貼著山壁，一步一步勉強通過。

從發現吳女躺臥在座標點現場，身上沒有明顯外傷、重裝備齊全，以及從紮營現場遺留的物品看來，吳女有進食、也有刷牙，身上還蓋著帳篷外帳、鋁箔板試圖保暖，顯示她在最後一刻仍試圖保持冷靜，盡力抵抗身體傷痛、保持身體機能來對抗高山入夜後逼近0度的低溫，最後仍因失溫休克死亡。

▲比基尼登山客吳季芸，大體在23日早上9時09分運到南投信義鄉同富國中。（圖／記者王亞志、陳以昇攝）

這場長達91小時的搜救任務，南投縣消防局初估，包括直升機油料、保養維護、機組人員和6名搜救人員的出勤費用總共逾245萬元，比搜救落跑山友還高出10餘萬元，但不會向吳季芸的家人追償。