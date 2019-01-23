流感進入高峰期！　花蓮慈濟醫院「養肺小秘訣」報你知

▲花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌表示預防流感要多注意個人衛生及勤洗手。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

24節氣中最後一個節氣「大寒」剛過，氣溫度急速下降，冷颼颼的天氣裡，流感疫情逐漸開始升溫。根據衛福部疾病管制署統計，2018年12月30日至2019年1月5日，台灣門急診類流感總就診已達到7萬6562人次，急診就診病例百分比超過流行閾值，台灣正式進入流感流行期；累積至12日就診已有8萬8725人次，整體疫情呈現上升狀態。

從去年底開始，全台陸續傳出類流感群聚事件，花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌表示，流感除了飛沫傳染之外，病毒在冬季低溫又潮濕的環境下，可以在體外存活的時間長達數小時之久，就能透過接觸來傳染。

流感症狀不只有喉嚨痛、發燒，還會出現肌肉痠痛等症狀，嚴重時甚至會併發重症，造成肺炎、腦炎、心包膜炎等，衛福部疾管署統計二0一八年十月一日起，累計兩百三十七例流感併發重症病例，其中十八例與流感相關而死亡。

▲中醫部內科主任林經偉表示可以多按摩肺經穴道保養肺部，如尺澤穴。

葉日弌主任指出，預防流感除了接種流感疫苗之外，更要注意個人衛生、勤洗手；若是有類流感症狀，除了自我隔離，還要戴上口罩，盡量不要觸摸自己的口鼻及眼部，以避免病毒透過分泌物傳播。

在流感併發重症中，肺炎又連續兩年蟬聯國人十大死因第三名，中醫部內科主任林經偉表示，每天三到五分鐘，透過簡單的穴道按摩就可以保養肺部，像是按壓手腕內側的列缺穴及手軸內側的尺澤穴、虎口的合谷穴、還有膝蓋外側附近的足三里穴，調理腸胃外，也能增強呼吸系統的抵抗能力。

飲食部分林經偉主任說，可以使用溫補肺的食材，如白木耳、百合、山藥、水梨燉貝母、銀耳蓮子紅棗湯，或是熱的甘蔗汁泡幾片甘草，能潤肺止咳。也能食用深色食材像是桑葚、紫山藥、茄子，不只顧腎也可以保肺。林經偉醫師也提醒有呼吸系統問題的民眾盡量少吃冰冷的食物、易生痰的甜食、易上火的油炸物、比較燥熱食物，在寒天中就能好好保養肺部。