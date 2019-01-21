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把握最後幾天優惠訂年菜　6大電商今起陸續收單

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東森購物獨賣米其林二星極品御饗年菜組（圖／業者提供）

▲東森購物觀察今年站上許多年菜皆已完售下架，年菜業績表現可望較去年同期成長2成。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年菜收單進入倒數階段，把握最後訂購時間，包括東森購物、PChome24h購物、樂天市場、17Life、momo購物網、Yahoo奇摩購物等6大電商平台，都還有優惠可搶，有的甚至祭出滿額加碼促銷，此外，為迎合民眾偏愛購買單道年菜的需求，今年多主打可任選自由混搭，讓消費者直接把想要吃、喜歡吃的特色年菜買起來。

即將進入線上年菜預購尾聲，東森購物表示網路部分收單至1月21日截止，電視購物通路則到1月23日，圍爐年菜優惠最低5.2折起。另觀察到，目前有許多年菜皆已完售下架，像是獨家推出的台北喜來登米其林二星極品御饗年菜，下殺優惠價8,888元限量開賣，共計賣出1,088組；胡媽媽灶腳今年首推佛跳牆，主打用料實在，也吸引大批訂購賣了3500組。電視購物部分則以千元有找、5道菜的五星主廚方正裕幸福團圓組賣最好，統計賣了10,000多組。

網購年菜收單進入倒數階段（圖／業者提供）

▲比起買單店套餐組合，有更多消費者偏好選擇單道得獎年菜、名店招牌菜色做混合搭配，像是珍苑上品鮑參貝佛跳牆就很受青睞。（圖／PChome24h購物提供）

PChome24h購物則表示大多數店家1月31日以前仍有收單，搭配促銷優惠，百道名菜任選滿799元免運費之外，單筆消費滿3,500元送300現金積點、累積消費滿8,888元登記送德國雙人牌雙耳萬用鍋，透過APP下單滿2,019元再抽Dyson Cyclone V10 Animal手持無線吸塵器，刷PChome Prime聯名卡最高可享17%回饋。就今年的銷售表現來看，有別於過往多傾向直接購買8～12道菜色的單店套餐組合，有更多的消費者為了避免踩到雷、買到不合胃口的菜，反倒偏好選擇單道得獎年菜、名店招牌菜色做混合搭配，平均一次購買3～5道年菜，同時也會採買高檔海鮮及頂級肉品來加菜，採購金額多落在3,000～5,000元。

樂天市場發現，「過年」、「年菜」等關鍵字搜尋量近兩周激增5成，截至目前為止，站上年菜銷售量已較去年同期成長3成，其中以象徵富貴吉祥之意的獅子頭最受歡迎，銷售量同樣增加3成以上，而有步步高升意味的的年糕與豬年主題包裝的年節伴手禮，也都有2成成長；看好年菜最後一波銷售，壓軸再加碼，即日起至1月31日，限定樂天APP消費滿2,000元現折200元，凡於站上購買美食商品消費滿1000元可獲得20%點數回饋。最後收單日依個別店家而定，但大部分將於29、30日這兩天截止

網購年菜收單進入倒數階段（圖／業者提供）

▲村子口獨家合作的熱銷連霸經典年菜系列奪下銷售排行榜Top1。（圖／17Life提供）

17Life今年主打與老牌名店合作「獨家限時凍漲」專區，米其林二星廚黃御訂港式烏參鮑魚佛跳牆搭配折價券1,500元有找，老林記年菜任選則是每道只要139元起，另外像是御蓮齋、皇覺等素食年菜也都有祭出優惠；觀察目前年菜銷售狀況，排行榜Top1由村子口的鮑翅干貝佛跳牆、東坡肉等經典年菜系列奪下，除了價格凍漲下殺5折，還加碼送蠔汁鮑魚，平均一道菜200元有找。雖然眾多檔期於1月21日開始陸續截止收單，部分圍爐年菜1月31日前仍可訂購並享三重優惠，包括結帳折扣最高再打85折，最高現折398元，還可享折價券無限次折抵；活動期間結帳金額滿1,008元，再抽饗食天堂4人吃到飽；好康分享親朋好友還可再賺500元。

momo購物網祭出年菜5折起優惠，將於1月25日陸續收單。而今年套餐組合為預購年菜熱銷大宗，其中以8～12道菜色、每道菜價位約150～250元的組合最受歡迎，例如站上預購熱銷第1名為快樂大廚海陸12件組，內含燉全雞、佛跳牆與紹興蝦等經典年菜，再加贈金門高梁紅燒牛肉爐，包山包海美味上桌超澎派；除了平價、CP值高的年菜組合，像是香港阿一鮑魚金豬報喜6件組、台北亞都麗緻天香年菜3件組等名店豪華年菜套餐，套餐價位約落在2,000～3,500元之間，端上桌既豐盛又有面子，買氣亦不俗。

Yahoo奇摩旗下購物中心與超級商城自去年12月中開賣年菜後，業績已較去年同期成長4成，根據銷售數據顯示，今年民眾對知名老店的年菜興趣很高，像是紅豆食府、南門市場名店、呷七碗、老協珍等名店的套組類年菜銷售都開出紅盤，另外，迪化街老店珍苑佛跳牆主打直接用直火陶瓷鍋承裝，內外均勻加熱，適合燉煮，再加上買佛跳牆就送鍋，也吸引不少民眾購買。購物中心的年菜訂購只到今天（1/21），超級商城的收單截止日則是1月25日

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