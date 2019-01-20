C罩杯的差別！他99字新詩「藏3張神圖」解密　萬人跪了：中文的奧妙

▲這…我好像看到了什麼！？（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

女孩子的胸部是不少男性的夢想，一名網友上網查罩杯的測量法後，貼文詢問「同樣都是C罩杯，大小卻不同，下胸圍大小會影響手感嗎？有沒有人能分享一下」。貼文意外釣出一位神人「圖解」C罩杯的差別，讓其他人紛紛跪了「這才是新詩文章階梯排列的精華」、「你的文字充滿想像力」、「建議國文課本收錄」。

一名網友在PTT的Gossiping板上表示「同樣都是C罩杯，哪一種摸起來手感好？」說自己查了罩杯的測量法是上胸圍減下胸圍，「也就是乳頭連線繞一圈，減掉胸部山腳繞一圈」；接著他就問，既然是這樣，同樣都是C罩杯、大小卻有不同，「下胸圍大小會影響手感嗎？有沒有人能分享一下？」

貼文釣出另一位網友在PTT的Gossiping板回文，「這我知道，我來演示一下」，分別用25字、32字、42字表達出「竹筍奶」、「水滴奶」以及「棉花糖女孩的胸部」。最後他也說「以上三個奶頭連線跟下胸圍（乳房根部）都一樣，所以理論上罩杯是一樣的，但巧妙各有不同，自己斟酌」。

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▲原PO完美演示「C罩杯的差別」啊！（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他人紛紛驚呼「排版推，中文的美妙」、「原來有附圖，給推」、「請收下我的膝蓋」、「有圖有推」、「這圖只能意會」、「這就是為什麼ptt還不會倒的原因」、「看到如此完美的描述奶子，不由得讓我驚天一跪，神人受我一拜」、「用文字體現形狀,中文博大精深」。

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