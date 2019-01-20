表哥忘收「紅色表嫂」！他幫救援順便惡整　鄉民笑噴：尊重呢？

▲表哥飛機杯忘了收，他神救援還順便惡整 。（圖／網友授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

一個人獨自「舒服」完，若沒有把道具收起來真的會很糗。一位網友日前在PTT發文表示，表哥早上用完「表嫂」飛機杯就急著出門，不小心把道具留在現場，擔心家人起床後會發現，急忙要他幫忙拯救尊嚴。原po因為住得不遠，就趕緊到表哥家善後，還順便惡搞一下對方，讓網友們都笑噴表示「夠白目」、「請尊重表嫂」。

一位網在PTT笨板出賣表哥，他表示昨日一早就收到對方的求救訊息，希望幫忙把遺留在廁所的飛機杯收起來，怕被家人發現會很沒面子。原po表示還好他住在離表哥家走路不到30秒的地方，可以即時拯救哥哥的顏面。

對話紀錄中可見，表哥一開始要原po去冰箱上檢查飛機杯是否遺留在那，發現沒有之後又急要他去書桌前看，不過頑皮的「表嫂」都沒有出現在這兩處。表哥接著才想起來應該是放在廁所，原po也拍照確認位置，表哥便要他趕快收到櫃子，不然後果會很尷尬。

▲表哥hen緊張，指揮原po趕快找到飛機杯。（圖／網友授權引用）

沒想到原po下秒拍了張「飛機杯在冰箱裡」的照片傳給哥哥，還比了一個「讚」惡整，讓表哥又氣又急表示「你會害死我」，要他別鬧趕快收到隱密的櫃子。原po最後終於在神不知鬼不覺的情況下完成任務，表哥也因此滿意地表示「You save my life, I love you」（你救了我的命，我愛你），並送上一張愛心貼圖答謝。

▲ 原po超壞！順便惡整一下哥哥 。（圖／網友授權引用）

▲ 表哥可以放心了 。（圖／網友授權引用）

鄉民們笑翻表示藏冰箱太有梗，「放冰箱夠白目」、「等等家人從冰箱拿出來當飲料喝」、「藏冰箱比較不會被發現」、「差點吃拔辣噎死」、「放冰箱比讚太好笑xDD」、「原PO趁機玩人家真是太壞了」、「請尊重表嫂」、「都沒人發現放廁所時下面壓的是口紅嗎？」、「你PO出來然後說你拯救了一個人的尊嚴?XD」還有網友建議冰起來再用，效果可能更好。

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