菸槍網友不滿禁菸法遭擋　痛罵金溥聰「金狗男寵」遭起訴

▲金溥聰不滿被罵「金鬼奴狗煙奴」控告網友涉嫌妨害名譽。（圖／資料照片／記者賴映秀攝）

記者劉昌松／台北報導

新北一名有菸癮的王姓男子，質疑國安會前秘書長金溥聰擋下走路禁菸的法案，上網用「殺光燒光金鬼奴和狗煙奴」為名，以「金狗男寵」批金危害其他不抽菸者的健康，金提告後，王男仍不認錯，台北地檢署認為王男文章已損害金的人格評價，19日將他起訴。另一名竹科工程師以「斷背山」評論金和前總統馬英九的關係，事後道歉並寫悔過書，獲金原諒，則處分不起訴。

40多歲的王男在2018年間，看到網路上的禁菸相關法案新聞後，在下方網友討論串中，署名「殺光燒光金鬼奴和狗煙奴」發文，質疑金溥聰用一通電話就擋下騎車走路時禁煙的法案。

金得知王男發文內容後提告，王男堅不道歉，並稱自己和金都抽菸，但不應該害別人吸二手菸，危害他人健康。檢察官調查認為，無論金到底有無擋下法案，王用「金鬼奴」、「狗煙奴」字眼，已損害金的名譽。

另名林姓竹科工程師，則是在2018年1月到6月間，於PTT連續發文6篇，以「斷背山」等字眼形容馬金關係，不過林挨告後，出庭向檢察官表示自己是一時衝過頭，除了上PTT發道歉文，也寫了一封悔過書，金認為林還年輕願意接受和解，檢察官因此處分不起訴。

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