獨／澎湖父母出門「留2娃在家」起火！救人高中生現身回應　一句話萬人讚爆

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖馬公市一對夫婦19日晚間下班外出買晚餐，將2名幼童留在家中，不料近7點家中突然起火。鄰居發現後，率先救出1童，但腳扭傷，好在這時高職三年級的吳姓同學恰巧路過，一聽屋內還有2歲幼童，立刻奮不顧身衝進火場救人，才避免憾事發生。消息曝光後，許多網友痛批父母實在太誇張，但救人的吳姓同學現身《ETtoday新聞雲》下方還原事發經過，希望大家適可而止，「社會需要更多愛，不是仇恨」，重要的是記取教訓，避免類似事情再次發生。

澎湖縣消防局表示，19日晚間6點多接獲民眾報案，指馬公市忠孝路一棟3層樓透天厝起火，屋內有2名幼子受困，因此立刻出動第一大隊、馬公、澎南分隊、港務消防分隊等單位，共計8車23人，前往現場救援。不過，他們趕抵時，2名幼童已被熱心民眾救出，好在經診治，2童僅有輕微嗆傷、口鼻有燻黑情形，並無生命危險。

▲2娃獨困失火住家大哭，鄰居陳婦、吳姓高三生衝火場救人。（圖／記者宋德威翻攝）

據了解，第一時間57歲陳姓女鄰居聞到奇怪燒焦味，出去一看發現隔壁住家失火，而且裡頭小孩不斷大喊求救，立刻衝進去先救出一名5歲孩子，但後來因為腿軟，右腳踝扭傷，趕緊大聲呼喊找救兵。好在一名就讀澎湖高級海事水產職業學校的吳姓高三生（17歲，不願具名）騎車路過，立刻衝進去救人。

事件經《ETtoday新聞雲》報導，引發網友熱議。稍早吳姓同學也現身還原過程，在下方寫道：「路過聽到爆炸聲，以為路燈壞了，可是想想不對，回頭看一個阿姨已經抱著一個小孩…」他說，當時他不斷詢問屋內還有沒有人，結果一聽還有一個小孩在裡面，「想都沒想就衝了進去」，沒想到衝到3樓房間後，聽到門內傳來爆炸聲，而且夾雜嬰兒哭聲。

他憶述當時過程，「我撞開門的時候，一直喊『弟弟爬過來』，可火已經燒到門邊，裡面濃煙密佈，我前兩次想爬進去，一直嗆到，第三次眼睛鼻子摀著爬進去，結果小孩身上被安全繩束著，費了很大的力氣才扯下來衝下樓，很擔心小孩嗆傷，趕緊送上救護車，我才離開。」

▲陳姓鄰婦衝入火場救出5歲男孩，右腳踝扭傷。（圖／記者宋德威翻攝）

許多網友看完報導後，很佩服鄰居和吳同學的英勇行徑，但另一方面也批評父母把孩子留在家中。對此，吳姓同學也留言緩頰，「既然人都沒事，救不要檢討家長了，社會需要更多的愛，不是仇恨。事情發生就算了，勸導大家不管老人小孩，都不要獨留家中。」留言一出，獲得極大迴響，短短2小時就破萬人按讚。

警消勘驗後，初步研判起火點是房間內與奶瓶相連的熱水瓶，加上3樓房間雜物燃燒，面積約12平方公尺，但詳細原因有待進一步鑑定釐清。消防局局長葉天恭得知消息後，晚間代表縣長前往醫院，探視2名見義勇為的救人民眾，並致贈水果表達慰問。

▼17歲吳姓高三生輕微嗆傷，送往衛生福利部澎湖醫院治療。（圖／記者宋德威翻攝）