過世堂哥衝到家裡「洗冷水澡」：我真的好熱！爸嚇歪：他是火化

▲網友的媽媽親眼看到，已經過世的堂哥「回家洗澡」。（圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

世上總是有許多無法解釋的事情，一名網友在臉書社團「爆系故事館」貼出一則過去發生的離奇故事，他的媽媽曾經在家中，看到堂哥突然出現，還嚷嚷著說要在大冬天裡洗冷水澡，後來媽媽才想起來，這位堂哥一個月前就過世了，而且還是「火化」。



網友貼文提到，當時他的堂哥駐守在外島，因故身亡，辦完後事的某天晚上，媽媽聽到一陣急促的門鈴聲，起身開門，在院子門外聽到「嬸嬸，幫我開門」。開門後，堂哥就立刻往客廳走，媽媽一直問「這麼晚了你怎麼回來了？是什麼急事嗎？有沒有先回家啊？」

結果堂哥沒有也沒停下腳步，繼續往浴室方向走，邊走邊說，「我剛才回家可是進不去，我媽在大門口貼了一張符！沒什麼急事啦，我只是很熱，渾身發燙想洗冷水澡」，接著就拿起冷水水管往頭上沖，當時還是冬天，網友的媽媽看了嚇壞，急忙阻止，但堂哥堅持要洗說著「嬸嬸，我真的很熱，妳的浴室就借我洗個冷水澡我很快就好，拜託啦！」

▲媽媽對於堂哥堅持洗冷水澡很疑惑。



這名媽媽就表示要煮麵給堂哥吃，接著離開浴室往廚房走去，這時候家中客廳的掛鐘響了5聲，後院的大公雞也跟著啼叫，媽媽突然想是從夢中醒來一般，才發現自己的舉動很奇怪，「堂哥已經走了一個多月了！他怎麼會來借浴室洗澡呢？」

更驚人的是，媽媽往浴室走去，但堂哥根本就不在裡面，但浴缸放滿了冷水地板也是濕的，水龍頭也沒關還持續的在放著水，接著她關上水龍頭往客廳走去，「發現客廳的地板也是濕的，再往外走，院子的地板也有長長的一條濕漉漉的痕跡」。之後媽媽把事情告訴爸爸，沒想到爸爸只說一句，「這孩子從小怕熱，可是他最後是火化的啊～」

最後媽媽到了伯父家講這件奇事，伯父立刻把家中大門的符拿下，「這樣他就可以回家了」。網友提到，小時候聽到這個故事的時候覺得很可怕，長大後回想起來卻覺得還好，最後更傷感的提到一句，「不知道母親是否跟小堂哥在天堂相遇了呢？」