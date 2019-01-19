快訊／熱水瓶爆炸失火！2娃獨困家中狂哭…路過高三生衝3F　手軟抱出1歲娃

社會中心／綜合報導

澎湖馬公市一處民宅19日晚間發生火災，屋內只有3歲及1歲2名幼童，現場濃煙四竄，眼見火海蔓延，一名澎湖高級海事水產職業學校高三同學路過，當下放下車子，衝入火場救2名幼童，所幸最後只受到輕微嗆傷。經查，起火點疑是與奶瓶相連的熱水瓶爆炸，詳細原因仍待鑑定釐清。

澎湖縣消防局指出，19日晚間6點多獲報火警，由於傳出有2名幼子受困，讓消防局據報立刻出動人車趕到馬公市忠孝路一間3層樓透天厝。

不過消防隊趕抵時，2名幼童已被熱心民眾救出，緊急送往衛生福利部澎湖醫院救治，有有輕微嗆傷，目前無生命危險。

據《自由》報導，事發當時鄰居聞到奇怪燒焦味，出去一看發現隔壁失火，裡頭小孩不斷大喊求救，趕緊衝進去先救出一名3歲孩子，但後來因為腿軟，趕緊大聲呼喊找救兵。

正巧一名澎水高三吳姓學生（17歲，不願具名）騎車路過，立刻衝入3樓房間，不過屋內早已濃煙火光四竄，直能循著哭聲前進，吳生好不容易發現1歲男娃時，發現他身上有背帶固定，花了一段時間才緊急扯斷背帶，抱出火場，交給救護車送醫。

經查，小孩父母剛下班一起外出買晚餐，將2名幼童留在家中，起火點初判疑是房間內與奶瓶相連的熱水瓶起火，詳細原因將待進一步鑑定釐清。

►離奇滅門！30歲男6樓跳下慘死 警破門驚見家中還有5具屍體

►影／又漂來死豬隻！ 馬祖豬屍驗出「非洲豬瘟」病毒