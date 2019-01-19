六合夜市吃火鍋噴250元　他上網一查驚「當盤子了」...在地人說正常！

▲網友到六合夜市吃火鍋，花了250元。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

高雄拚觀光，昨日開始啟用「高雄幣」，盼能刺激當地夜市消費。不過就有網友去了一趟六合觀光夜市，吃了一餐250元的火鍋，直覺和百元小火鍋沒什麼差異，上網一查驚覺「當盤子（台語，指凱子）了」，心中久久難以釋懷，不過在地人都覺得是正常現象！

有網友18日晚間在PTT發文，表示因為剛好要去高雄考試，所幸就在當地住一晚，住宿處就在六合夜市附近，為了保持好最佳狀態，他先去按摩釋放壓力，接著找主食補充能量。

一陣挑選後，選定一鍋賣250元的火鍋店飽餐一頓，心想這價格肯定很有特色，沒想到吃完沒感覺任何特殊之處，甚至只小贏百元小火鍋，「結果只比三媽好一點」。他事後越想越不對，於是上網搜尋了一下，才驚覺不少人在網上留言「六合夜市專門坑盤子」，心情頓時憂鬱了起來，不知如何調適才好。

▲高雄在地人倒是對六合夜市的價格見怪不怪了。（圖／記者季相儒攝）

經歷貼上網，高雄在地人都說不意外，觀光夜市一向偏貴，「六合賣陸客的，這不是常識嗎」、「花錢買經驗」、「六合夜市本來就是摃盤子的，愛去就別該」、「笑點是你居然去六合」、「六合附近有100塊的火鍋夠肥宅吃了」、「前幾天才去六合夜市買了50元霜淇淋」、「大概8年前吧 去六合買一碗豬血湯給我收50」、「真的只有觀光客才會去六合」。

不過也有網友認為，攤商產品價格高才能發大財，市場機制就是如此，「你要高興讓高雄人發大財了」、「高雄發大財，先漲一波」、「一餐250都有困難的人沒資格進入全台首富城市」、「都要發大財了，250這點錢也嫌。」

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