遊日8天花4萬　旅行社親戚：浪費錢，台灣8天2萬玩爽爽

▲你喜歡出國還是在國內旅行？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友在網路上透露，花了4萬元到日本玩，不料被做旅行社的親戚狂酸，「年輕人就是愛浪費錢出國」，讓他傻眼直呼這該怎麼反駁？網友對此則表示，「啊就沒給他賺到啊」、「叫他8天7月花4萬玩墾丁看看」。

這名網友在PTT八卦板（Gossiping）表示，機票買長榮仙台進出，花費7800元，住宿部分5天住仙台，2天住山行，商務旅館一人房含早餐共約9000元，加上一些交通、吃東西，不含購物的總花費約花費40000。

▲原PO傻眼被嗆浪費錢。（圖／翻攝自PTT）

原PO接著指出，該去的宮城、山形、福島和三縣（青森、秋田、岩手）都去了，結果在開旅行社做國內旅遊的親戚知道這件事後竟說，「台灣8天只要20000玩爽爽，年輕人就是愛浪費錢出國」，讓原PO超傻眼「這很便宜了啊X。」

對此網友表示，「兩萬體驗塞車逆」、「旅行社那種行程也敢拿出來說嘴」、「啊就沒給他賺到啊」、「叫他8天7月花4萬玩墾丁看看」、「7晚9000，好便宜...」、「你要去北韓一天花八萬都不關他們的事」、「國內8天看一堆夜市類攤販，醜死的招牌街景，有得比？」