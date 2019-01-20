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高雄「苦難夫妻」國道橋下住6年　拾荒被告…消失了！警找到下落暖爆

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▲▼高雄「苦難夫妻」國道橋下住6年　拾荒被告…消失了！警找到下落暖爆。（圖／岡山分局）

▲高雄「苦難夫妻」國道橋下住6年！警找到下落送暖。（圖／岡山分局，下同）

社會中心／高雄報導

春節將至，高雄市岡山分局和岡山建福宮共同發送愛心物資，燕巢區員警想起轄區有一對60多歲的老夫婦，因故露宿國道10號橋下，靠拾荒維生已經6年，11日特地前往橋下關心，卻不見兩人蹤影，四處打聽才得知，原來他們已經搬到親戚提供的住處。夫妻倆一看到曾幫助過的員警上門，感動大嘆「終於有厝住了！」

經警方了解，溫姓老夫婦分別63歲、61歲，設籍燕巢當地，原本住在哥哥名下橫山里一間老舊平房，只有2間房，6年前因故搬出老厝，雖然有個兒子，但兒子只是鐵工廠員工，月薪僅2萬多元，在外租房，夫妻倆無業也不符補助資格，不想拖累孩子，和哥哥也少往來，便露宿橋下，這一住就住了6年。

▲▼高雄「苦難夫妻」國道橋下住6年　拾荒被告…消失了！警找到下落暖爆。（圖／岡山分局）

▲▼高雄「苦難夫妻」國道橋下住6年　拾荒被告…消失了！警找到下落暖爆。（圖／岡山分局）

夫妻倆因買不起房子，找來廢棄床墊當床，木板隔出簡易廚灶，就這樣住在大社區桶寮巷產業道路國道10號橋下，環境簡陋、露宿風霜，平時僅以拾荒維生，生活困苦，3年前溫男一度因拾荒拿到別人東西，遭控竊盜判罰，岡山分局深水派出所警員朱玉衡探訪，才意外發現夫妻倆窩居橋下，甚至裹著被子克難度過2016年的霸王寒流。

溫兄要夫妻倆再搬回去住，但兩人不願，該處位於燕巢區與大社區交界，朱員平日就不時前往關懷，送一些油米補助生活，11日要發送歲末愛心物資，一到橋下發現兩人都不見了，四處打聽，問了溫兄後才得知，原來哥哥一個月前買了房，騰出老厝讓他們搬回去住。

老夫婦一見曾幫助過的員警上門，感動不斷道謝，「終於有房子住了，真好」。

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關鍵字：拾荒,高雄,燕巢,岡山,深水派出所,朱玉衡,溫馨,愛心雲

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