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華人為何愛買房！他問「用租的很丟臉嗎」　網給3字神解：安定感

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲買房對不少年輕人來說，已經非首要目標。（示意圖／取自pakutaso）

網搜小組／綜合報導

對許多年輕人來說，買房已經不是首要目標，但就算房價高漲不跌，老一輩的人還是會狂勸「存錢買房吧！」一名網友就忍不住問「到底為什麼一定要買房子？」說華人好像都很愛買房，但買了房子卻要背好幾10年的房貸，生活品質根本直直落，「用租的真的有那麼丟臉嗎？」看到貼文後，網友也紛紛留言熱論。

一名網友在PTT的Gossiping板上問「到底為什麼一定要買房子？」他表示，華人好像都很喜歡買房子，「好像房子不是自己的就會死一樣，中國人到國外也都買一大堆房產」；但好不容易買了房子，卻背了3、40年的房貸，生活品質直接「down一個level」，「到底為啥一定要買房子，用租的真的有那麼丟臉嗎？」

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友說，買房子是一種「安定感」。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛留言討論，有網友認為確實可以不用買「不懂+1，搞得生活品質那麼差幹嘛」、「有房子根本沒有比較爽，一堆被房子套住上班通勤一小時起跳，有生活品質？用租的換公司就搬到附近走路五分鐘這才叫爽」、「本來就沒有所謂的一定啊！」

也有人說，買房對生活品質比較好「買不起基本上就缺了一大塊的生活品質了，是事實」、「等你老了又單身，就會被房東趕走了」、「許多用租的房子根本無法裝潢，醜醜的住一輩子會有生活品質嗎？租房子只能看人臉色，住多久別人決定，那種不安定感覺會好受？見鬼」、「租房子是不安定感，體會過就知道了」。

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關鍵字：買房,房貸,生活品質,租房,PTT

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