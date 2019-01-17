雪山隧道「故障車拖救費」3/1起調漲　基本就從3000元起跳

▲今年1月8日國5北向15.6K自小客車火燒車，造成雪隧回堵4.5公里。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

高公局自3月1日起，調整國道5號雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費基本費，各加收1,500元，也就是小型車輛漲為3,000元、8公噸以下大客車漲為5,700元、逾8公噸大客車為6,750元。

為加速雪山隧道排除事故或故障車輛時效，及配合隧道防災、救災需求，高公局每年編列預算，以公帑招標委託廠商於雪山隧道二端預置拖救車待命，讓事故車輛排除速度更快。

經估算雪山隧道內每件故障車輛平均耗費成本，包括待命費及壅塞所衍生社會時間成本及油耗成本等，將高達約13,000元。高公局表示，這次調高雪山隧道內拖救基本費，加收1,500元，並未完全反映每件故障車之成本。

▲雪隧故障車拖救費3/1起調漲，全面加收1500元。（圖／記者季相儒攝）

所增加的故障車輛拖救基本費，將用於扣抵委託廠商於雪隧二端待命費用，以配合專款專用，因此對拖救業者而言，收費並未增加。另外，高公局所節省委外待命的費用，則依據國道基金專款專用規定，回歸運用於國道興建、養護及管理等相關業務。

高公局分析，雪隧內整年度拖救件數中有95%為故障車輛，大多屬可歸責於用路人應注意而未注意的情形，包括缺油、缺水、缺電或機械故障等。