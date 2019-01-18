國道西湖段3大車連環撞1死2傷　4天前同公司同路段也車禍

▲國3西湖路段3大型車追撞。（圖／姚先生提供，下同）

地方中心／苗栗報導

國道3號南下136.2公里西湖路段，18日凌晨發生發生三輛大型車連環撞事故，導致1死2傷，現場貨物散落一地，一片狼藉，國道車道也因此一度封閉。警方指出，而死者所屬的通運行，4天前也有另一名司機在西湖路段南下134公里處發生追撞車禍，所幸整起事故僅造成聯結車鄭姓司機受傷送醫，無生命危險，幸好未釀成二次事故。

載運8輛二手車的聯結車18日凌晨與大貨車撞成一團，場面令人怵目驚心。死者是駕駛聯結車的徐姓男子，當時被夾困在凹陷車頭內，經消防人員搶救後，送醫搶救仍宣告不治，而另外2輛物流大型貨櫃車的王姓司機頭部嚴重撕裂傷、沈姓司機則是傷勢較輕。

由於現場車輛殘骸四散，還散落到對向車道，警方一度全面封閉路段，直到凌晨3點前清理完畢，才恢復北上路段全線通車，但南下路段因進行拖吊作業持續封閉，車流回堵超過2小時，直到凌晨3點20分內側車道先行開放通車，回堵車流才漸疏解。至於，這起車禍的詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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▼死者所屬通運行4天前有另一名司機疑精神不濟，撞上前方大貨車，聯結車頭和水泥護欄還掉落到北上車道。聯結車追撞前方貨車後，衝破護欄，車頭斷裂掉在對向車道。（圖／記者黃孟珍翻攝）