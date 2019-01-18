行車時間多7倍！春節國道這時間最塞　走台9線直接省70分鐘

▲高公局今公布春節必塞路段和時段。（圖／資料照）

記者曹悅華／台北報導

受限於國5雪山隧道容量限制，交通部高公局今（18）預估春節2月5日（初一）南下6到16時、2月6日（初二）與7日（初三）7到15時南港系統至坪林路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加3到5倍；2月7日（初三）至9日（初五）北上12到23時頭城至坪林、2月10日（初六）北上12到18時頭城至坪林路段，亦將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5至7倍。

▲台9替代國5至坪林。（圖／交通部高公局提供）

高公局表示，為疏導國5交通需求，尖峰時段已實施高乘載管制，惟高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，尤其北上方向易壅塞至深夜。經分析國5及台9線於連續假期旅行時間，於下午尖峰時段（13到17時）宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30～70分鐘，用路人可利用高速公路1968App查詢替代道路行車資訊，參考選擇行駛路線，以避開國5塞車路段。

▲頭城交流道新增宜4北入匝道示意圖。（圖／交通部高公局提供）

高公局提及，頭城交流道自107年10月起新增宜4南下出口及北上入口匝道，相較於原有台9線北上入口匝道，宜4北上入口匝道較不易出現排隊情形且較為直捷，約可節省10到20分鐘，建議行駛頭城交流道北上用路人可多加利用。

此外，高公局說明國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些優勢，搭乘客運走國5比自行開車單程可節省半小時以上，請往來北宜的用路人多搭乘公共運輸，不僅省時又可避免塞在車陣中。

高公局為疏導108年春節連假國5交通，將透過多元管道發布多樣化的行車資訊，亦於「高速公路1968」App發布國5交通資訊，請開車往來北宜的朋友們，在上路前開啟「高速公路1968」App，多利用App瞭解即時路況資訊，適時調整行車動線至替代道路，以減少遇上塞車的機會。

考量雪山隧道道路條件特殊，高公局特別提醒用路人上路前務必檢查車輛，以免事故發生或車輛故障時，除救援困難造成生命、財產之嚴重損失外，也會因雪山隧道的小拋錨造成大塞車。高公局再次呼籲用路人於進入雪山隧道前，務必做好車輛機械及油水等保養，上路前並再行檢查車況，以確保雪山隧道內的行車安全及順暢。