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清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車　中市府：誤植回收將究責

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▲▼太平區清潔隊發宣傳單稱不收廚餘，市府表示是誤植。（圖／台中市政府提供）

▲太平區清潔隊發宣傳單稱不收廚餘，市府表示是誤植，全市目前仍有收。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導
為防範非洲豬瘟，政府力推廚餘養豬戶改以飼料餵豬，太平區清潔隊日前發出宣傳單，要求民眾17日開始將廚餘丟垃圾車，民眾發現各區作法不同，一市兩制，究竟廚餘是否能回收，無所適從。台中市環保局16日表示，太平清潔隊宣導單內容是「誤植」，目前全市垃圾車仍持續收廚餘，請民眾安心。

太平區民眾日前均收到太平區清潔隊的宣導單，上頭寫明「適逢豬瘟期間，恐疫情氾濫，行政院環保署禁止廚餘養豬，本隊於1月17日暫緩收運廚餘，請貴單位將廚餘瀝乾打包後交由垃圾車處理即可。」

▲▼太平區清潔隊發宣傳單稱不收廚餘，市府表示是誤植。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲太平區清潔隊發送的宣傳單。（圖／台中市政府提供）

民眾林小姐15日發文在太平當地的臉書社團上討論，稱「太平垃圾車有在收廚餘嗎，家人說清潔隊阿姨叫她丟垃圾車裡面，這樣對嗎？」網友將該宣導單放上，並說「人家怎麼說，我們就怎麼做」、「我們大樓也有貼出公告，目前不收廚餘了，都丟進垃圾筒」等，但也有東區、北屯等區的網友回說，他們的清潔隊還是有在收，有人就批評市府是「一市兩制」嗎​？怎麼各區作法不一。

台中市環保局表示，太平區清潔隊發送宣導單內容並非事實，目前全國各縣市只要具有高溫蒸煮合格設備的養豬場，無需禁止廚餘餵養，太平區清潔隊也持續提供市民廚餘收運服務。關於宣傳單誤植部分，環保局已責成該區隊全面回收宣導單，後續將進行檢討改進，並就相關人員或作業疏失部分予以究責。

環保局也說，因應非洲豬瘟廚餘去化，短期內，將加強宣導廚餘瀝乾減量回收，並掌握廚餘流向加強稽查輔導，後續將增加清運車輛及破碎脫水設備，提高廚餘去化能量；長期規劃，則將廚餘運送至外埔綠能生態園區進行，透過廚餘厭氧及稻桿氣化發電雙核心綠能技術，有效落實循環經濟。

另外，有民眾提到神岡區清潔隊已停收廚餘，經查證，神岡區清潔隊已完成廚餘標售程序，均正常執行收運廚餘去化作業，並無民眾所述停收情事，請市民放心將廚餘瀝乾水分後，投入沿線垃圾車上的廚餘桶，交由各區清潔隊處理。

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關鍵字：廚餘,太平區清潔隊,宣導單,垃圾車,拒收,環保局,台中市政府

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