「愛的小手打到爛」又黏起來打　虐死童案「4名嫌犯有病嗎？」

▲台南市警五分局警方前往現場勘查蒐證，並查扣涉嫌虐打女童的愛的小手、藤條、水管、不求人等證物。（圖／警方提供）

地方中心／台南報導

台南爆發虐童致死案件，引發民眾憤怒！而16日上午台南地檢署主任檢查官周盟翔到殯儀館相驗女童屍體後，眼眶泛淚、哽咽地說，女童全身可用「體無完膚」來形容，頭部甚至出現顱內出血，前額、後腦都有撞擊跡象，疑似被抓頭撞牆或是撞地板，「會窮盡一切偵查手段」，依法積極追究行為人的刑事責任。而稍早警局也公布查扣的愛的小手、不求人、塑膠管以及木棒，懷疑可能是打小孩的工具。

從警方提供的「兇器」照片可見，愛的小手的前端手掌部份都被打掉了，前端僅露出裡頭的塑膠棍；塑膠管打到碎裂了；木棒打到變形，還用膠帶黏起來，可見打人力道之大，且是持續不斷的發生。比對在醫院診間躺著的冰冷小小身軀的傷痕，不敢想像女嬰受虐的場景。

警方初步調查發現，1歲李姓女童因容易哭鬧，經常被薛女及堂姐夫婦及同住李姓男子等涉嫌毆打，感到十分心痛和憤怒，4人都坦承動手打小孩，且讓人心疼的是，員警在住處勘查蒐證時，還查扣到愛的小手、木棒、塑膠管、不求人等疑似管教用具，從死者身上的新舊瘀傷來看，疑似長期受虐，但警方從未接獲相關家暴等報案。

▲虐童嫌犯移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對這起不幸事件，社會局嚴厲譴責對女童痛下毒手的人，全案警方已以殺人罪嫌移送偵辦，社會局也已立即對女童同住的生母等4位嫌疑人，依兒少法等提出另外的告訴。

警方表示，4為嫌疑人都沒有前科，並不承認還有其他打人器械，照他們講應該有時候各自，有時一起打，他們在打應該也是沒想那麼多，就是看到小孩哭鬧就打，今年一月因女嬰哭鬧次數頻繁，4人動手次數也變多。

不過，警方強調，相信從法醫相驗結果就會知道女嬰傷勢如何造成，就可知道4人是否說謊，且這是一個人神共憤的案件，一定會蒐集完整證據，交給檢方偵辦。

【相關新聞】

►「交人出來」正義鄉民圍殯儀館怒討公道 警：我也是為人父很痛心

►影／17歲母同屋4人承認「看到小孩哭鬧就打」 警怒：人神共憤