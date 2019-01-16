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大陸船舶廚餘拒入境！防非洲豬瘟「全航線硬起來」　垃圾也拒收

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▲▼廚餘 養豬 非洲豬瘟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部航港局今宣布，凡是大陸籍船舶廚餘垃圾一律不入境。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

全航線硬起來！交通部航港局今（16）日表示，108年春節連續假期即將到來，長達11天的春節連假疏運期間，台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線預計開航1,704航次，可提供41萬3,918人次之運能。因應春節連續假期的運輸需求，將啟動客輪安全全面檢查，以維護旅運安全，同時強化非洲豬瘟防疫措施，凡是大陸籍船舶廚餘垃圾一律不入境，本國籍船舶廚餘則送至指定集中桶後，送當地檢疫機關檢查。

航港局說明，今年春節海運疏運期程為108年2月1日至2月11日，已設定「船來平安，吉時團聚」的目標，強化載客船舶航行安全管理，預計於1月23日起連續3日辦理「108年春節暨228連假前載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢計畫」作業，對於固定航線載客船舶及客運場站全面抽檢，民眾可利用海運場站或船舶上張貼的「載客船舶重要資訊QR code」，透過手機查詢抽檢結果，如有安全問題亦可線上即時反應，打造全民共同監督環境。

▲小三通。（圖／航港局提供）

▲這次春節連假，台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線預計開航1,704航次。（圖／航港局提供）

針對天氣可能影響客輪航行的問題，航港局提到已要求業者，若遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局也將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。航港局提供緊急服務電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0972-762615、東部航務中心0972-762926或0972-762923。民眾可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢海運航班資訊，使民眾預先安排春節假期間返鄉及出遊行程。

另為防堵非洲豬瘟疫情，航港局已協調各港口管理單位共同督導所轄業者，對於大陸籍船舶廚餘垃圾一律不入境，小三通港口部分，本國籍船舶廚餘送至指定集中桶後，送當地檢疫機關，船舶垃圾送環保局垃圾車清運，並持續加強宣導，於兩岸售票處、入出境及乘船期間向旅客發放防疫文宣，及船上廣播防疫相關規定及罰則，以避免旅客因違規攜帶肉類食品入境遭處罰鍰。

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關鍵字：非洲豬瘟,廚餘,垃圾,大陸船舶,中國船舶,航港局,小三通,航班,航線

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