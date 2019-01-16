胡睿兒撿屍案2月宣判　「開庭都在想小孩腳上長水痘」

記者劉昌松／台北報導

台北地院16日開庭審理《Under Lover》成員胡睿兒涉嫌撿屍性侵案，暫定下月13日宣判，胡睿兒庭後首度正面回應媒體採訪，他表示，現在跟妻子關係、家庭狀況都很好，而在開庭辯論時，至於案子偵查不公開，不方便說明，但他開庭其實都在專心想著「小孩腳上長水痘，等下要帶他去看醫生」。

▲胡睿兒首度正面回應媒體，說出被控性侵案後的心情。（圖／記者葉南州攝）

胡睿兒受訪表示，現在只希望案子趕快到一段落，不管有沒有繼續唱歌，只要能好好顧好家庭，做好父親就好了。至於經濟上的問題，現在就沒有跑活動了，就繼續幫人做音樂，幫人編編曲，寫寫歌。

胡睿兒被控2018年6月16日深夜，妻子待產期間，到台北市信義區夜店「KLASH」，見一名剛認識的女子，已酒醉不醒人事，就把她帶到逃生梯間性侵，之後胡自行離開，留下女子被清潔人員發現報警。台北地檢署檢察官認定胡趁被害人酒醉無力抗拒時性侵，在2018年8月間，依趁機性交罪起訴胡。全案16日辯論終結，定2月13日宣判。

此外，胡在2016年才因吸食大麻獲得緩起訴處分，因為在2年期間內又再涉有期徒刑罪名遭起訴，所以大麻案緩起訴被撤銷，改依施用二級毒品罪嫌另案起訴，由法院審理中。