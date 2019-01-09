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獨／韓女改叫UBER　2小黃運將「擋道7分鐘」判2月

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▲▼小黃認UBER搶生意，竟違規逆向擋道。（圖／翻攝YouTube）

▲小黃司機認UBER搶生意，竟違規逆向擋道，還下車嗆聲。（圖／翻攝YouTube）

記者李忠憲／台中報導

蔡姓、王姓男子2017年底在清水火車站前排班，因開價太高，2名韓國籍女遊客改叫UBER。2人認為UBER搶生意，竟用計程車擋住黃開的車去路至少7分鐘，遭黃男錄影存證並提告。蔡、王2人雖否認有強制意圖，但影片會說話，法官認為兩人不認錯又不賠償，依強制罪各判2月，如易科罰金6萬，全案可上訴。

2名韓國籍年輕女遊客2017年12月底某日下午到台中清水火車站玩，因為現場排班計程車開價太高，改叫UBER，黃姓男子接獲通知，開車前往載客。豈知，2韓女上車後，原本在排班的蔡姓、王姓計程車司機，竟將車直接開到黃男車前方及右前方擋住去路。計程車甚至逆向停在雙黃線車道上，就是不讓黃將車開走，時間長達7分多鐘，黃男見狀立刻拿出手機錄影。

▲▼小黃認UBER搶生意，竟違規逆向擋道。（圖／翻攝YouTube）

▲2輛小黃違規逆向停在雙黃線道路上，並打雙閃燈，擋住UBER車輛出去。（圖／翻攝YouTube）

▲▼小黃認UBER搶生意，竟違規逆向擋道。（圖／翻攝YouTube）

▲王男下車拍打黃男車的前擋風玻璃，嗆對方來搶生意。（圖／翻攝YouTube）

期間，王男還下車走到黃男車前拍打前擋風玻璃和車窗，嗆說「你沒讀書，是在錄什麼？蛤？來這邊搶生意喔？」看黃男不理會，還罵一句「白癡」，回頭走回駕駛座內。清水分局員警獲報到場，蔡、王二人才將車駛離，但黃男堅持提告2人涉嫌強制罪。

▲▼小黃認UBER搶生意，竟違規逆向擋道。（圖／翻攝YouTube）

▲警方到場了解，小黃才開始移車。（圖／翻攝YouTube）

蔡、王2人在法庭上向法官喊冤，雖然有開車擋住黃男去路，但並沒有強制意圖，單純認為黃男違法載客，報警後怕他跑掉，希望他留到警察到場，如果要出去可以叫他們開走。

法官勘驗黃男提供影片後認為，蔡、王2人即使認為黃男是違法載客，應依規定檢具資料向公路主管機關檢舉，而不是逕行非法妨害對方行使自由離去權利。2人以積極行為讓黃男的車無法順利離去自由行使，自屬以有形實力加諸於物，而對人產生強烈影像的強暴行為。

法官認為，蔡、王2人自認黃男違法載客，竟率然將車擋在對方車前，擋住對方去路，妨害自由通行權，時間至少7分鐘。2人所為已擾亂社會治安，審理時仍無悔過之意，矢口否認犯行，到現在未能獲得告訴人諒解或賠償損害。黃男曾在庭上說，若被告一直宣稱自己無罪，請法官從重量刑。最後依強制罪，判2人各2月徒刑，易科罰金6萬元。

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關鍵字：UBER,計程車,小黃,搶客,清水,強制罪,台中地院

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