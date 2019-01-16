郭新政涉「珠寶詐騙案」索賠500萬　2月13日宣判

▲郭新政不滿遭指詐騙被判刑，提告向珠寶商求償違約金500萬元。圖為郭新政先前赴北檢提告。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

已故台北市議員李新前女友郭新政，因涉入沈家民珠寶詐騙案，被依偽造文書等罪判刑定讞後，郭女不滿當初借錢幫忙取回被騙走的珠寶，卻遭被騙的珠寶商反指為詐騙判刑，因此提告要求珠寶商嚴嘉慧和蕓賞珠寶要依當時的和解協議，賠償她500萬元。台北地院16日辯論終結，定2月13日宣判。

雙方當事人16日都委由律師出庭，郭的律師主張，當時郭擔心會拿不回借給沈的錢，所以希望嚴等人簽定協議當作保障；嚴的律師則反駁，當時因為不簽協議就看不到珠寶，才只好簽字。

沈記珠寶小開沈家民（改名沈昊諺），在2013年間藉家族名號，向蕓賞珠寶老闆娘嚴嘉慧謊稱可代銷鑽石、珠寶，但沈男得手後，幾乎都拿去典當變現花用，其中部分送給小模凌伊娃，被凌女戴著鑽戒和鑽石拍照曝光，嚴女看到發現被騙追討。

沈因此向郭新政借款贖回部分被典當的珠寶，後來郭、沈、嚴等人在當時立委羅淑蕾出面協調下，在當鋪簽下協議，由蕓賞以7147萬元向郭買回珠寶，還要嚴嘉慧為自己臉書發文罵郭新政一事道歉。事後，嚴女控告沈、郭詐騙，郭不滿反告要求嚴女和蕓賞依協議給付500萬元違約金。

全案2月13日上午宣判，屆時就可知道這份協議是否有效，嚴是否需要依約還錢。