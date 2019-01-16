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100%防非洲豬瘟！農委會將增6部X光機　派航警人員逐一檢查行李

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▲▼第5次非洲豬瘟會議。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會今天召開第5次非洲豬瘟會議。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（16日）舉行第5次非洲豬瘟會議，農委會副主委黃金城表示，會中討論廚餘養豬轉型和農曆年期間旅客入境手提行李檢查要如何達100％，其中，隨身行李檢查部分，目前桃園機場X光機不足夠使用，清查後有6部備用X光機，希望能趕快在通關點，入境旅客數最多的地點統一設置，航警人員今天先開始執行作業，也就是完全使用人力，在出機口做逐件檢查。

黃金城表示，長久來看用使用人力檢查相當耗費，今天早上調查結果，可以支援檢查行李的X光機還有6部備用，農委會主委陳吉仲預計今天下午會再到現場重新看一次流程，也已和關務署等單位討論，尤其接下來2星期入境會是高峰期，預計6部要集中使用，如果沒問題，會盡快放在通關點，旅客篩檢旅客是否發燒的地方，就不用每一個點都用人力下去檢查。至於X光機不夠部分， 黃金城說，接下來會去補足，但涉及採購，還需要時間。

▲▼蘇貞昌視察機場防疫。（圖／行政院提供）

▲農委會表示，今天起桃園機場將增加人力，檢查每一位旅客隨身行李。（圖／行政院提供）

農委會日前要求還沒登錄環保單位的廚餘養豬戶，必須向各地環保單位申請合格檢驗才能使用，否則就必須改用飼料或退場，統計各縣市政府查報的廚餘養豬共2045場，黃金城指出，目前有1097場申請檢核，459場轉用飼料，仍未轉的有114場，另外，有68場有意願改為離牧。

▲▼廚餘 養豬 非洲豬瘟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環保署表示，爆發疫情，在緊急禁用廚餘狀況下可以馬上因應、處理。（圖／記者屠惠剛攝）

環保署副總隊長林左祥表示，目前全台廚餘約有77.5萬公噸，也有盤點各縣市處理設施，包括堆肥、掩埋場等，若爆發疫情，在緊急禁用廚餘狀況下，是可以馬上因應，目前有合格蒸煮設備，落實 90度1小時高溫蒸煮，風險可降到最低，對於比較有疑慮的小養豬場，無法真正落實高溫蒸煮，則希望透過離牧或改吃飼料。環署強調，蒸煮設備沒問題的養豬場都還是可以使用廚餘。

▲桃園機場檢疫犬,檢疫犬,。（圖／記者嚴云岑攝）

▲桃園機場檢疫犬值勤任務。（圖／記者嚴云岑攝）

另外，非洲豬瘟罰款自去年12月18日提高至少20萬元，目前已開出54件，第1件繳款期限18日將到，農委會表示，外籍旅客如沒有繳清就不能再入境。

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關鍵字：非洲豬瘟,農委會,防檢局,防疫,疫情,會議,廚餘,黃金城

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