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同歸於盡？討債不成開槍　欠錢的中槍沒事　要錢的喝農藥死亡

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▲▼南投要債不成開槍，女中槍沒事，男喝農藥身亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投要債不成開槍，欠債婦人中槍後送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

錢沒討成竟同歸於盡？賴姓男子向林姓婦人討近400萬元債務不成，竟開槍打對方，自己再喝農藥自殺，豈知，雙雙送醫後，欠債的沒死，要債的卻不治身亡。警方表示，賴先前就像有人透露，要對「賴帳」的林婦「一命配一命」，除擇期相驗解剖外，也將調查釐清事發原因。

南投市15日傍晚傳出槍響，警消獲報到場後發現，屋內一男一女倒地，56歲林姓婦人下腹部中槍，64歲賴姓男子則口吐白沫倒地，林婦經送醫後轉送中國醫藥大學附設醫院急救，受屬後無生命危險。賴男則因喝農藥，送醫後仍不治死亡。

▲▼男子疑因債務糾紛開2槍射擊婦人，見警圍捕喝農藥輕生。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼男子疑討債不成，對欠債的婦人開槍，自己再喝農藥，警方現場採證。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼男子疑因債務糾紛開2槍射擊婦人，見警圍捕喝農藥輕生。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中。（圖／記者陳玉翻攝）

▲開槍再喝農業的賴姓男子，急救後宣告不治。（圖／記者陳玉翻攝）

警方從賴男友人口中得知，賴、林2人是20多年好友，家境不錯的賴男平時樂於助人，林婦因生意失敗，先後向賴借了近400萬，豈知之後卻看不到還錢誠意。賴男多次索討債務不成，對「賴帳」的林婦十分心寒，多次酒酣耳熱後講出「要一命抵一命『配掉』林女」，豈知竟然成真。

警方調查，賴男15日傍晚帶著改造手槍及18發子彈前往林婦住家要債，疑似對方仍不願還債，賴憤而亮槍朝她開2槍，其中一槍打中林的下腹部，賴再自己喝農藥自殺。但是，要債不成把對方殺死時有所聞，但自己也跟著自殺就十分罕見。

警方表示，除將報請南投地檢署相驗解剖，釐清死因外，也將持續調查2人關係，釐清事發動機，並追查槍彈來源。

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關鍵字：討債,開槍,農藥,南投分局,改造手槍

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