被控月拿7萬出國玩樂！　妻戳破「肉圓惡爸謊言」：我必須獨力養家

突發中心／新北報導

新北市蘆洲一名男子因「肉圓沒加辣」爆打妻兒引起眾怒，李姓妻子16日上午在律師陪同下，前往新北地院提出離婚訴訟。針對丈夫指控每月拿7萬出國玩樂，她回應，先生持鐵棍對孩子施暴後，開始萌生必須獨立的念頭，並找尋各種進修管道，想辦法讓自己有能力養家，且分毫未挪用7萬元。

▲肉圓媽（左）在律師陪同下到新北地院遞狀提告離婚。（圖／攝影中心攝）



聲明稿寫道，「因2017年10月的鐵棍棒打兒子後，先生有半年的時間都未再施暴，而我內心也感到踏實、萌生信任感，覺得一切都有了好轉。於此同時，我的進修課程也開始有許多出國進修、考察的機會，這也是我12年來第一次有機會為自己和兒子做積極的準備，一開始先生曾反對，但是經過充分溝通後，先生和兒子也很支持，我才放心出國進修，而進修的花費，也都是用我過去工作的存款。」

媽媽表示，「爸爸每次施暴後就會有一段時間對孩子很好，平時對我們也很溫柔，讓我們覺得還有希望，基於我真的狠不下心撕裂孩子與先生的情感，且希望維持一個完整的家庭，所以決定再為婚姻做努力，並多次和丈夫溝通想一起去做心理諮詢及治療，但終因丈夫不同意而未就醫，這是我犯的第一個錯，未能及時狠下心來結束它，抱持了錯誤的期待。」

▲母親聲明稿。（圖／攝影中心記者攝）



媽媽哭著說，「這12年來，我犯了很多錯，我錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。但如今我醒了，我不想再賭，我只希望帶著兒子在安全的環境中成長。這次事件的發展我始料未及，也希望事件對孩子的傷害到此為止，今天過後，未來我們將不再對外做任何發言，一切交給司法處置。」

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