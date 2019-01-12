資收場大火　台南市環保局協同環保署全程監控

▲台南市善化區一家資源回收工廠發生火災，台南市環保局、環保署到場進行相關檢測作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區一家資源回收工廠，1月12日上午11時發生火災事件，台南市環保局立即啟動緊急應變機制，指派環保局空污緊急應變小組至現場監控週遭空氣品質變化情形，同時通報環保署化學局出動環境事故專業技術小組到場進行相關檢測作業。

消防局接到通報前往滅火，因現場堆置大量回收物，現場吹北風系，濃煙跟著往南飄，台南市環保局會同環保署環境事故專業技術小組進行監測，以5項氣體偵測儀、PM粒狀污染物值讀儀及採樣鋼瓶，前往現場監控，相關監測數據結果如下：懸浮微粒（PM10）最高達1,120μg/m3後逐漸下降、細懸浮微粒（PM2.5）最高達480μg/m3後逐漸下降及5項直讀儀：揮發性有機物（VOC）、硫化氫（H2S）、甲烷最低爆炸下限LEL(CH4)、一氧化碳（CO）均未檢出，均屬安全範圍。

台南市環保局長林淵淙表示，查燃燒物為布料及塑膠製品，由現場監控之空污監測數據顯示，對人體未達危害標準，請民眾不必恐慌，目前善化測站各項污染物已持續下降，顯示空氣品質已逐漸恢復正常，民眾可以放心出門。環保局也仍在現場持續監控空氣品質及空氣盒子之監測數據。

黃偉哲市長表示，台南市的應變系統沒有假期，隨時掌握急要事件的應變事宜，環保局目前全力推動科學儀器，進行空氣品質檢測及相關污染稽查管制作業，對於任何突發環境污染事件，都可以在最短時間內釐清責任歸屬及污染範圍，請民眾寬心！