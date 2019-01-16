南投集集139線傳石虎路殺　今年第3起

▲南投集集發生石虎路殺，這是今年第3起。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／南投報導

南投縣集集139線16日又傳出保育類動物石虎路殺事件！由於2018年統計共13起路殺，今年1月才半個月，就發生3起石虎路殺，臉書粉絲專頁「守護石虎」形容「看到這麼美麗的身影垂死地躺在公路上，覺得非常難過！」也讓網友忿忿不平，希望中央與地方這府趕快想辦法。

國內特有的保育類動物石虎雖各界呼籲加強保育，但路殺事件卻持續發現，去年統計，石虎路殺共有13起，今年1月不到半個月，苗栗就分別發現2起石虎路殺意外。而南投縣集集139線，16日也有民眾發現，一隻石虎遭路殺倒地，臉書粉絲專頁「守護石虎」將照片放上，並說「看到這麼美麗的身影垂死地躺在公路上，覺得非常難過！」

文章一出，立刻引起網友熱議，有不少網友誤以為該路殺事件又發生在苗栗，讓苗栗縣政府遭受池魚之殃。

網友批評，「不要去苗栗消費、不要買納牌車、讓它自然荒廢」、「超級諷刺！還苗栗吉祥物！苗栗政府到底做了什麼啊！爛死了！」、「這麼美的動物還是保育類，卻輸給觀光財，還是苗栗的觀光大使吉祥物，真的超諷刺」等，但也有人幫忙說明，集集是在南投。

林姓網友說，這個話題其實已經說了很久了，大部分人都是覺得要給他們一個自由的空間。無奈就他這幾年來看，都沒什麼針對石虎的政策，去年也是說得沸沸揚揚，但過一段時間也石沉大海了，所以真的很難過。

劉姓網友說，中央政府能不能跟地方政府一起商量保護的處理方法嗎？可以不要以藍綠的角度而是以台灣這美麗土地的角度嗎？

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