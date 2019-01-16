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女童顱內出血「前額後腦都有傷」　檢察官哽咽心痛：我也有2個女兒

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地方中心／台南報導

台南一歲女童遭小媽媽及堂姐夫婦、同居人虐死，初步相驗結果出爐。台南地檢署主任檢查官周盟翔表示，女童全身可用體無完膚來形容，頭部甚至出現顱內出血，疑似被抓頭撞牆或是撞地板，前額、後腦均有撞擊跡象；他哽咽，「每次看到女童心裡都非常痛，我也是2個小女孩的父親。」

▲▼台南一歲女童,小媽媽,檢察官哭了。（圖／記者洪正達攝）

▲在女童相驗過程，檢察官面對媒體哽咽。（圖／記者洪正達攝）

周盟翔表示，女嬰身上有大量的受虐造成的外傷，腦部也有外傷性出血的情形，而身上沒有刀傷，主要是以用手摳、捏的痕跡，還有疑似棍棒毆打造成的傷痕，另外傷口新舊並陳，分布在身體、四肢，外傷痕跡非常多；至於致命傷必須等進一步解剖報告才能知道，目前初步研判應為顱內出血，會窮盡一切的偵查手段依法積極的來追究行為人的刑事責任。

周盟翔邊講邊哽咽，還不時吞口水。他紅眼眶、面色凝重地說，「每次看到女童心裡都非常痛，我也是2個小女孩的父親，會依照法律來追究刑事責任，絕對會窮盡一切力量為女童討回公道。」

周盟翔也提到，「女童沒有遲緩、矮小的情況，而頭部外傷不只一處，前額、後腦都有，造成大面積顱內出血，比較像是用頭去撞牆、地面造成；嫌疑人目前掌握4位，針對行為人施虐具體細節不便告知，會依法收集被告犯罪，事證充分會表明求刑立場，至於量刑的話由法院來做決定，但是我會已完整的事證來讓被告獲得他應該的處罰。」

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關鍵字：台南,小媽媽,虐童,檢察官,哽咽

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