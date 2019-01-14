1155廚餘養豬場檢核不過轉飼料或退場　豬農4個字戳破盲點

▲金門縣府頒令禁用廚餘，養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力 。（圖／記者陳以昇攝）

記者許展溢／台北報導

被視為傳播非洲豬瘟病毒關鍵之一的「廚餘」，農委會6日要求還沒登錄環保單位的1155場廚餘養豬戶，必須向各地環保單位申請合格檢驗才能使用，否則就必須改用飼料或退場，有豬農向《ETtoday新聞雲》表示，很憂心這1155場是最可能爆發疫情首例的戰區，點出最大關鍵就是「人力不足。」

農委會說明，清查後目前全台廚餘養豬有2045場，有歸環保署檢核列管357場，使用廚餘養豬風險較低，因提出飼料、退場補助，有些畜牧場都已改用飼料或退場，但還有1155場使用廚餘，卻沒有合格並登錄在各縣市環保單位。

▲不少豬農憂心廚餘養豬是傳播非洲豬瘟病毒高風險之一。（圖／記者屠惠剛攝）

農委會指出，目前廚餘養豬場都要通過環保單位再利用檢核者，才可以繼續利用廚餘養豬，各縣市政府也必須加強稽查外，其他廚餘養豬場，都要依農委會輔導方案，全面改用飼料或退場。環保署6日表示，業者只要一週內提出申請，都會用最快的方式審查合格與否。一週過去，環保署、農委會表示，目前還沒有統計結果。

有豬農認為，這1155場是目前最可能爆發疫情首例的戰區，原因就是，政策發布跟現場人員執行永遠是兩回事，也不可能有人一天到晚守在現場等蒸煮完畢，除非現有環保人力增加到3倍，否則依照現有人力去設計防疫策略，只是在講一個夢。

▲豬農認為政府單位要監督豬農是否有落實高溫蒸煮廚餘，人力是一大問題。（圖／資料照）

豬農表示，幾週後就是農曆年，政府再怎麼勇敢，也不可能過年逼人上吊，無論如何都要讓大家好好的吃頓年夜飯，且這1155場的豬有大有小，政府既不能買下，更不可能斷水斷電讓人走絕路，只能「命令」改吃飼料，但完全沒有人力去天天檢查，且1155場中有些根本沒在蒸煮，就算有蒸煮設備，是要叫誰相信天天蹲在那添加柴火1小時？

豬農指出，以現況來看，非洲豬瘟「首例」爆發最大可能就會出現在這1155場，因為1155真正的退場時間，絕對不是過年前能處理完畢，部分場以豬生長期甚至預估要到下半年，強度是需要地方政府執行，但人力卻明顯不足，若這1155場再不好好處理，這個產業很快就會變成2266（零零落落！）