彰化廚餘養豬農答應改飼料　40萬元落袋

▲彰化縣長王惠美(右)與聯合稽查小組到養豬場視察。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

飼料養豬祭出高額補助！11日上午彰化縣長王惠美與聯合稽查小組至大村鄉廚餘養豬場輔導廚餘養豬戶轉用飼料，養豬場飼主賴小姐馬上答應願意申請廚餘轉用飼料，補助飼料差價每頭2,200元，經核准最高補助約40萬元，盼藉此拋磚引玉，引導尚未改飼料餵飼廚餘戶全面以飼料養豬。

王惠美指出，彰化縣原本有162場是採用廚餘，在第一階段縣府輔導之下，剩下92場養豬戶，約有5萬4千多頭的豬是採用廚餘餵養，短短不到1星期，又有41場廚餘養豬戶願意配合政策改由飼料餵養，未來希望縣內養豬場願意配合政策調整，共同來防疫。

彰化縣為全國第3大豬隻飼養縣，飼養頭數達75萬餘頭，為彰化縣相當重要產業，縣府為防範非洲豬瘟的疫情發生，縣府將透過鄉鎮市公所全面發放給彰化縣豬隻飼養戶每場一桶消毒水，藉由農戶自身加強防疫消毒工作以提升場內生物防疫措施，降低疫情入侵畜牧場的風險。

未來縣府在加嚴稽查部分，確保現有廚餘養豬戶落實90度C蒸煮一小時；重罰部分，將會用相關的環保法規，依每個層級有不同的處罰方式，最高可能罰鍰到300萬元，希望廚餘養豬戶能落實高溫蒸煮，避免非洲豬瘟的發生，而影響彰化縣的養豬產業。

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