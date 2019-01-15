華為員工涉諜案　陸外交部籲波蘭「立即安排探視」

▲華為波蘭員工遭控涉間諜案。圖華為波蘭分公司。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

一名華為中國大陸籍員工王偉晶，因涉間諜活動遭波蘭逮捕，華為在接獲消息後，隔天火速做出切割稱，王偉晶因「個人原因」違反當地法律，決定終止雇傭關係。大陸外交部發言人華春瑩14日表示，要求波方立即安排中方進行領事探視，並且以事實為依據，依法依規處理此案，切實保障當事人合法權益和人道主義待遇。

針對波蘭安全局逮捕中國公民一事，大陸外交部發言人華春瑩14日出席例行記者會時表示，「關於此事，中國駐波蘭使館已經第一時間約見波蘭外交部，要求波方盡快就案件的情況向中方進行領事通報，並且儘早安排領事探視，依法公正地處理此案。」

現場有媒體問及，「中國駐波蘭大使館是否已與因涉嫌間諜罪被波方拘押的中國公民進行接觸？」華春瑩回答稱，目前我沒有更多細節可以提供，相信你也關注到了，中國駐波蘭使館已第一時間發聲；中國駐波使館已約見波蘭外交部，要求波方盡快向中方就事件情況進行領事通報，並且儘早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案。

華春瑩說道，對中方來講，我們重視同波蘭的關係，認為中波關係保持健康穩定發展符合中波雙方共同利益。她也稱，希望波蘭方面能夠同中方相向而行，共同努力，多做有利於雙方互信和合作的事情，能夠確保中波關係持續穩定健康地向前發展。