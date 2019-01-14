波蘭格但斯克市長慈善晚會遇刺　凶嫌稱坐冤獄和受酷刑

▲波蘭格但斯克市長在慈善活動上遇刺。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

波蘭格但斯克市長阿丹墨維奇（Pawel Adamowicz）13日出席慈善活動閉幕儀式，在一年一度的耶誕節慈善管弦樂團大賽上，被一名突然衝上台的男子刺傷，送醫後情況仍相當危急。今年27歲的嫌犯現由警方拘留，並表示自己曾遭到市長前屬黨派的政府非法監禁。

根據BBC報導，事件發生在最後一場比賽結束後，現場有數百人，剛出獄的嫌犯以凶器刺傷市長心臟周圍，並大喊「阿丹墨維奇已死」。有消息指出加害男子藉由媒體證件進入後台，但這項說法目前尚未受到官方證實。

嫌犯突然衝上台，在刺傷市長後還在舞台上揮動雙手大喊，「嗨！我是史蒂芬（Stefan W），我遭到冤枉而入獄，受到政黨公民綱領的折磨，這就是為什麼阿丹墨維奇已死。」觀眾起初並沒有意識到發生甚麼事，只是隨著現場的氣氛歡呼並揮動手機。

▲嫌犯史蒂芬稱自己遭受冤獄，並被公民綱領黨施以酷刑。（圖／路透）

今年53歲的阿丹墨維奇曾是公民綱領成員，該黨曾在2005至2015年間擔任執政黨，史蒂芬被判一系列暴力攻擊最，2014年入獄。據警方調查，這起刺殺事件經過縝密規劃，嫌犯不僅能接近舞台，更出其不意的攻擊市長。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在事件發生後公開表示，「就我所知，醫生已經成功地重建他受創的心臟。今天我會與他和他的家人一起祈禱，我希望所有的同胞也能和我們一起。」

▼阿丹墨維奇遇刺前在IG分享舞台上的視野。