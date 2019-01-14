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捷克資安當局宣告抵制華為　總理澄清：根本沒有證據

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▲▼捷克總理巴比什。（圖／CFP）

▲捷克總理巴比什。（圖／CFP，下同）

國際中心／綜合報導

捷克國家網路、信息安全局去年發布華為和中興產品「威脅國家安全」的警告。捷克總理巴比什（Andrej Babiš）對外回應「捷克有關部門警告不代表政府立場」，他13日再度指出，這一警告令政府非常意外，並且沒有任何證據。總統澤曼（Miloš Zeman）日前也表示，「這一警告不但沒有證據，還威脅了捷克的經濟利益」。

據外媒報導，捷克總理巴比什13日在「捷克TVPrima」電視台的採訪中表示，「國家網路與信息安全局的警告令政府非常意外，我們為此承擔後果並應該予以重視。然而，國家網路與信息安全局沒有任何證據，中方則認為他們遭受了損失。」

▲華為。（圖／CFP）

「捷克所有移動運營商2010年開始積極使用華為技術」。巴比什強調，「捷克國家網路與信息安全局的聲明令人對建立新的5G通訊網路產生懷疑，在為建立新的5G提供的技術和設備上，華為的價格相較競爭對手更為有利」。

據路透社此前報導，捷克的網路監管部門去年12月17日警告電信業者不要使用大陸企業如華為、中興通訊等公司所製造的硬體及軟體，以免造成國安疑慮。捷克國家網路和信息安全局局長Dusan Navratil表示，「中國透過法律要求民營企業配合情報部門，將他們的產品導入相關國家系統，可能會對外國造成國安威脅。」

▲華為。（圖／CFP）

另據捷克國家廣播電台（Czech Radio）11日報導，捷克總統澤曼日前指責了捷克國家網路與信息安全局的負責人，點名批評其「關於華為的警告不但沒有證據，而且還威脅了捷克的經濟利益」。他指出，「網路安全局的做法可能會在諸多領域危機捷克的經濟利益，如Skoda汽車等與中國有密切商業往來的公司可能會受此事的影響。」

大陸外交部發言人陸慷在11日被媒體問及上述此事時表示，「我們注意到澤曼總統的這一表態，讚賞捷方推動中捷關係發展的積極態度」，當前「中捷關係發展良好，各領域合作成果豐碩，給雙方都帶來了實實在在的利益」。

▼陸慷。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝中國外交部官網）

ET快訊
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關鍵字：華為,中興,捷克總統澤曼,Miloš Zeman,捷克總理巴比什,Andrej Babiš,Dusan Navratil

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