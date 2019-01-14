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6歲屁孩口袋塞「A5大手槍」上幼稚園　警方沒收急追來源

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▲▼槍枝示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲美國一名6歲男童帶槍上學嚇壞眾人。（圖／達志／示意圖）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國俄亥俄州一名6歲男童近日竟帶槍上學！所幸槍枝在進入校門前就被發現，事後遭哥倫布警局沒收，目前正追查來源中。

據了解，當時有人致電男童就讀的K-12教育制中學，表示看到一名正準備入校的6歲男童褲袋沉甸甸的，看起來不太尋常，請校方多加注意。經校方檢查後，發現口袋裡裝的居然是把貨真價實的手槍，嚇得立刻通報警方。

俄亥俄州哥倫布（Columbus）警局在12日上午於臉書PO文表示，到場後已緊急沒收槍枝，目前正在追查來源，至於犯案的男童由於年僅6歲，未到法定年齡，因此不會遭到法辦。警方還附上槍枝與子彈的照片，提醒千萬要將家中槍枝收妥，以確保自己與他人安全。

▲當地警方在臉書上PO文請大眾要更加注意放妥家中槍枝，可以看出男童所帶的手槍足足有A5紙大小。

事發後，校方也致信通知男童父母，並表示將對孩子作出相應處分，請家長要多加注意孩子的狀況，避免將危險物品帶到校園。

這起超狂事蹟也立刻引起網友關注，「他爸媽也太瞎了」、「這對父母應該要被重新評估適不適合照顧小孩」、「還好沒人受傷」、「以後我要每天檢查姪女的書包」、「為通報的人感到驕傲」、「天啊！才6歲」、「顯然是家庭問題」，不過也有人對此持不同看法，「誰說是父母給他的，也有可能是在其他地方拿到的」、「我覺得不該公布，這樣可能會對男童造成反效果」。

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關鍵字：槍枝,,幼稚園,俄亥俄州,美國,北美要聞

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