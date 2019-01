持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

▲波蘭市長阿丹莫維奇慈善活動上遇刺。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

波蘭格但斯克市(Gdansk)市長阿丹莫維奇(Pawel Adamowicz)在一場慈善活動上遭刺傷,送往醫院後仍未脫離險境。行兇男子當場遭逮捕,他在行刺後大喊曾經遭冤枉入獄。

這起刺殺案發生在當地時間13日晚間8點左右,當時阿丹莫維奇正在參加波蘭最大的慈善活動「耶誕大管弦樂團」(Great Orchestra of Christmas)。27歲的嫌犯史特凡(Stefan W)刺傷阿丹莫維奇後,在台上大喊「阿丹莫維奇已經死了!」並說他曾經在公民議壇黨執政期間無辜入獄,還遭受酷刑。

Poland: Mayor of Gdansk stabbed on stage during charity event @dwnews "As mayor, he is seen as a progressive voice and has supported LGBT rights and tolerance for minorities." #PawelAdamowicz https://t.co/OCGFWQ2NhK pic.twitter.com/uutLqXWQga