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遭撤加國駐中大使妻＋兒媳均華裔　麥家廉：家庭對中加友誼有貢獻

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▲▼麥家廉。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥家廉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，他要求並接受了麥家廉（John McCallum）辭去加拿大駐中國大使的職務。據了解，麥家廉的妻子和兒媳均為華裔，外界曾一直認為他是親華派人士，且近日多次就「孟晚舟案」發表言論，引來加拿大輿論的反彈。

綜合媒體報導，68歲的麥家廉曾直言，自己出任駐華大使有優勢，每周也花6小時學習中文，而由於妻子是華裔，兒子有一半華人血統，另一個兒子更在北京工作，所以他的家庭對中加友誼有重大的貢獻。

麥家廉曾經透露，自己在溫哥華的西門菲莎大學（Simon Fraser University）擔任教授時，認識到當時到該校留學的林秀英。在上任駐華大使前，麥家廉曾稱能說普通話、廣東話、福建話的林秀英，在北京將成為他強有力的「賢內助」。

▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥家廉（中） 。（圖／達志影像／美聯社）

麥家廉自22日以來，多次公開評論「孟晚舟案」，外媒指出，「孟晚舟案」已引起加拿大和中國的關係緊張，但麥家廉卻不替自己所屬的國家政策著想，反而頻頻向中國獻上策略、幫助「解套」，引起加拿大各方強烈抨擊，甚至破壞了政府一再聲稱對此案「零干預」的立場。

加拿大輿論反彈，各方甚至建議杜魯道應該撤換麥家廉，以澄清政策立場。杜魯道曾表示，現在換人無法解決問題，也無法讓2名在中國被捕的加拿大人更快獲釋。不過面對麥家廉持續發表「放棄孟晚舟」言論，杜魯道決定「劃清界線」。

杜魯道表示，「麥家廉在這將近20年來持續為加拿大人服務，多年來也在內閣擔任過多個職位，包括國防部長、退伍軍人的事務部長等，尤其在他擔任移民難民和公民事務部長期間，接受了3萬9500多名敘利亞難民，激勵了加拿大人。」

杜魯道26日指出，已要求並接受了麥家廉辭去加拿大駐中國大使的職務，立即生效，由加拿大駐中國大使館公使倪杰民（Jim Nickel）擔任代理大使。

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關鍵字：杜魯道,麥家廉,加拿大,中國,大使,北美要聞,華裔

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