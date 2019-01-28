直指孟晚舟案有「很強」政治企圖　中外交部再向加拿大要人

▲孟晚舟（右）事件持續延燒，中國外交部發言人耿爽今再次要求加方立即放人。（圖／翻攝自大陸外交部官網、CFP）

記者蔡浩祥／綜合報導

距離美國提出引渡華為財務長孟晚舟期限接近，中加關係也陷入相當緊張。有關孟晚舟事件，中國外交部今再度發話，痛批這絕非是一件單純司法案件，背後有很強的政治企圖、操控，敦促加方作出正確選擇，立即釋放孟晚舟。

孟晚舟事件繼續發酵，本月30日正是美國向加拿大正式提出引渡孟晚舟請求的截止期限。中加雙方為此事鬧得不可開交，加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）更是在總理要求下辭職。

有關麥家廉辭職一事，中國外交部沒有相關評論，發言人耿爽表示，「這是加方內部事務，中方不予評論」。

▲麥家廉。（圖／達志影像／美聯社）

不過，針對孟晚舟事件，耿爽指出，「孟晚舟事件絕非是一件單純的司法案件，背後有很強的政治企圖和政治操控」。

他表示，中國人民和國際社會對此看得很清楚。中方敦促加方作出正確抉擇，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。

此外，耿爽也敦促美方停止無理打壓華為等中國企業，為中美企業相互投資、正常合作提供良好環境。

他說，「打着安全幌子、以莫須有藉口扼殺企業正當經營的霸凌行徑，各國應該警惕和抵制」。