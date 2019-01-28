影／他尾牙抽中「50吋大電視」搭小黃回家興奮狂聊...下1秒竟猝死

大陸中心／綜合報導

遼寧瀋陽一名44歲的男子穿著紅衣，25日參加公司尾牙時抽中「50吋彩色電視」。在搭計程車回家的過程中，「幸運男」帶著酒意、情緒高昂地跟駕駛聊天，直說「運氣真好」，沒想到下一秒卻突然大口喘氣、身體僵直，最後在半路上猝死，送醫急救仍宣告不治。司機回憶說，「再過一個路口就是他家了」。

▲計程車司機訝異男子突然身體不適 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲事發地點僅距離紅衣男家一個路口遠。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導指出，計程車駕駛表示，紅衣男上車後情緒高昂，且聞得出有股濃濃的酒精味，應該是在尾牙上喝多了，「我們一路上還在嘮嗑（聊天）」。

▲尾牙大獎「50吋大電視」被紅衣男抽中。（圖／翻攝自梨視頻）

「幸運男」和駕駛大哥開心分享好運，得知電視價格約人民幣3000元（約新台幣1.4萬元）左右後更加興奮。就在即將到家之前，他突然急喘粗氣，整個人往椅背上貼，胸部和腹部挺得成「一字型」般僵直。駕駛見狀立刻打電話叫救護車，但送往醫院時，呼吸心跳已經停止，經過1個小時的搶救後，男子仍不幸離世。

▲經過1小時的搶救仍救不回男子性命。（圖／翻攝自梨視頻）

▲瀋陽警方正在調查死因。（圖／翻攝自梨視頻）

不少微博網友認為，這可能是酒精中毒或因為過度興奮造成的猝死；不過也有人呼籲「別帶風向」，「有說他是因為興奮而生病（猝死）的嗎？事情還沒水落石出，別聯想！」眼見年關將近，有許多人紛紛留言「大過年的」、「節哀吧」、「這一家人怎麼過年」。