廚師氣爆遭火紋身　14次網購大麻吸食減痛...法官同情輕判

▲鄭姓男子擔任廚師時，工作場所氣爆遭火紋身，為緩解疼痛自國外14次網購大麻吸食被檢警查獲，法院認為情有可原輕判。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／高雄報導

高雄市一名廚師因工作場所氣爆導致全身嚴重燒傷，為了止痛，先後14次網購大麻菸草、大麻膏及種子，以國際郵包寄送入境，遭海關及調查單位查獲，被依最重可判無期徒刑的運輸二級毒品罪嫌送辦，法官認為他情有可原，因此僅判他2年，緩刑5年，並需向公庫支付22萬元，另提供240小時義務勞務及接受法治教育4場，以勵自新。可上訴。

據了解，擔任廚師的鄭姓男子在2016年間，因工作場所發生氣爆，受有頭頸部、左上肢及雙下肢二度燒燙傷，手術後長期慢性疼痛，服用止痛藥也無法有效止痛，於是使用大麻減輕疼痛；他從2016年12月至2017年4月間，14度透過網路從加拿大、捷克、西班牙等國，訂購大麻煙草、大麻浸膏、種子等，並以自己高雄市鳳山區住所作為收件地址，利用國際郵件寄送方式取貨。

期間海關及檢警接獲線報，將其中13包大麻煙草及1包大麻浸膏在進口入境時查扣，並通報檢警立案搜索鄭男住處，又查獲其他大麻製品。高雄地檢署偵查後，依運輸二級毒品罪嫌將鄭姓男子起訴。

鄭姓男子被捕後辯稱，因遭火紋身後，止痛藥無法止痛，才網購大麻吸食止痛。高醫並證稱，鄭男氣爆時體表面積超過兩成二度燒傷，曾接受筋膜切除及清創手術治療並使用止痛藥物，2016年3月8日出院後門診追蹤治療，須使用壓力衣及矽膠片，之後持續門診就醫，認定他無法從事環境高溫工作且無法久站，活動時疼痛指數2分，疼痛超過3到6個月，可定義為慢性疼痛。

高醫也回覆合議庭表示，醫療用大麻已證實對於慢性疼痛有幫助，在國外已用於減緩疾病所產生的疼痛。合議庭審酌他無前科，勘驗手術紀錄單及傷勢照片，發現他臉部因燒燙傷紅腫、下半肢膝蓋以下部分大面積潰爛而無完膚，疼痛程度殊難想像，加上醫療用大麻國內又無法合法取得，且鄭男每次購買的大麻菸草數量不多，運輸二級毒品罪最低刑度仍嫌過重，因此僅將他判刑2年，並宣告緩刑5年以勵自新。可上訴。