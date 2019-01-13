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一周天氣出爐！東北季風亂北部「濕涼低溫14度」　中南部暖飆28度

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▲▼一週天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周天氣多為東北季風影響，北部濕涼、中南部日夜溫差大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來一周大多為東北季風影響的天氣型態，僅周二白天及周六東北季風減弱，溫度回升，其他時間北部、東北部天氣較涼，中南部注意日夜溫差大。

降雨方面，周一至周二的白天水氣較少，僅迎風面有局部短暫雨；周二晚起至周五東北季風影響，水氣也增多，北部及東半部降雨會較為明顯，中南部雲量也增多；周六東北季風減弱，除回暖外，降雨也有機會減少。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周二晚起，新一波東北季風增強，北部、東部地區降雨增加。（圖／中央氣象局）

氣象預報員王品翔進一步指出，周日、一受到東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，中部以北及東北部低溫下探至16、17度，南部及花東約17至19度，至於北台灣高溫約20度，花東高溫約22到24度，中南部地區約26至28度。大台北地區及山區、東部會飄雨；中南部則為多雲到晴天氣，日夜溫差大。

周二白天東北季風稍減弱，白天溫度回升，北台灣約回升到23度，但晚上開始到周五晚又有另一波東北季風增強，強度較上一波強，水氣也較多，屆時北部、東北部又會轉涼，並有局部短暫雨，全天感受濕涼。溫度方面，中部以北、東北部地區高溫約19、20度，低溫探14、15度。不過，未來一周中南部都不太受冷空氣影響，低溫約17、18度，高溫可到27、28度。

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關鍵字：一周天氣,氣象局,氣象雲

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