1/22可能有大陸冷氣團報到？　專家5張圖分析「變冷機率」

▲氣象局月長期天氣展望，1月21日之後有變冷的跡象。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年冬天會再有冷氣團報到嗎？中央氣象局「報氣候」粉絲專頁日前指出，1月21日以後，冷空氣可能會增強轉冷。氣象專家賈新興則PO出5張不同時間點的美國預報資料，分析變冷機率。

根據氣象局月長期天氣展望分析雙周溫度趨勢，在1月20日之前，大致是東北季風影響，北部及東半部會有些涼意，偶而會下些短暫雨；中南部則是多雲至晴，日夜溫差較大的天氣。1月21日之後，冷空氣可能會增強，但氣象局說，因距離目前還有將近10天，因此預報仍有很高的不確性。

▲彭啟明說，今年冬天感受上不大冷，溫度較低的時間偏少。（圖／記者季相儒攝）

天氣風險公司總監賈新興用5張圖分析1/22冷氣團來的機率，他用不同觀測時間點（1/8、1/9、1/10、1/11、1/12晚上8點）的美國預報資料，以海平面氣壓預測圖和氣候值做比較，圖中的「紅色」表示比氣候值高，「藍色」則是比氣候值小，若看到紅色範圍壓到台灣，可以說冷空氣偏強。

▼美國模式針對1/22的天氣預報，由上至下分別是1/8、1/9、1/10、1/11、1/12晚上8點的觀測，但可以看見模式顯示的強弱一直再變動。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興受訪時解釋，這5張預報顯示冷空氣的變動還很大，一會兒強、一會兒弱，因此1/22是否會有冷氣團不確定性還很高，民眾不需太過緊張，只要持續關注最新預報即可。不過，他也說，從大趨勢來看，由於聖嬰現象已經成形，今年要有比較強的冷氣團機率不大，目前還沒看到任何這樣極冷的跡象。

天氣風險公司總經理彭啟明則表示，今年到目前為止，冷高壓的行進方式較為偏東，缺乏直接往南的威脅，多數朋友應該感覺都不大冷，精確一點說，是溫度較低的時間偏少，很有暖冬的感覺。短時間內看來仍沒有特別強的冷空氣南下預測，都是比較弱而且分散南下的小股冷空氣，對台灣影響小，天氣及溫度變化快速，是否會再有較強冷空氣南下仍有待觀察。

至於未來一周的天氣變化，氣象預報員王品翔說，周日、一受到東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，大台北地區及山區、東北部會飄雨；中南部則為多雲到晴天氣，早晚較涼。

周二白天東北季風減弱，白天溫度回升，北台灣約回升到23度，但晚上開始到周五晚又有另一波東北季風增強，屆時北部、東北部又會轉涼，並有局部短暫雨，高溫21度，低溫探16、17度。未來一周中南部都不太受冷空氣影響，低溫約17、18度，高溫可到27、28度。