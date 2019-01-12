快訊／東北季風狂虐！花蓮、台東發布大雨特報　北台連濕5天

▲氣象局稍早對花蓮及台東發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

東北季風今（12）上午報到並於下午增強，對流雲系發展旺盛情況下，氣象局於16:25分布大雨特報，從下午至晚間花蓮及台東地區易有短時強降雨，並有局部大雨發生的機率，北台正式宣告變天，迎風面開始有雨，高溫也一次下降5度，這波濕涼天氣型態將持續到下週四（17），請民眾多加留意。

氣象局預報員顏增璽指出，今天下午東北季風增強後，北台灣呈現多雲飄雨狀況，基隆北海岸跟宜蘭地區雖然有雨勢，但沒有預期地大，反觀花蓮和泰東，因為鋒面「甩過去」緣故，尾端受到對流雲系影響，會對花東帶來較大雨勢。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

顏增璽補充，這波鋒面一直持續到禮拜一（14）下午，北部低溫來到16到17度、中南部17到19度、花東19度；白天高溫部分，北部20度左右、中南部27到29度、花東23度上下，迎風面北部、東半部會有下雨情形發生，中南部則是多雲到晴。

顏增璽進一步說明，這波東北季風在禮拜一下半天開始減弱，到禮拜二（15）溫度才會回升，他說禮拜一下半天和禮拜二整天算是個空檔，降雨情形會趨緩，但還是有零星降雨。

而到了禮拜三（16）又有新一波東北季風，水氣比這波還多，會持續到週五（18）才會改善，氣溫方面，北部低溫下探15度，空曠地區甚至來到14度、中南部16到18度、花東18到19度；白天高溫北部20度、中南部26到28度、花東23到24度，提醒民眾出門務必攜帶雨具和外套。